Hude Das neue Angebot auf dem Huder Wochenmarkt haben nun Marktmeisterin Silvia Schubert und Bürgermeister Holger Lebedinzew vorgestellt. Besucher können freitags zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz bei einem Kaffeemobil eine Pause einlegen oder bei einem neuen Kleidungsstand einkaufen.

Das Kaffeemobil – ein historischer Oldtimer – vermittele ein „Retro-Gefühl“, erklärt Schubert. Es werde dort ein natürlich gebrannter Kaffee in Gläsern serviert, man verzichte dort gänzlich auf Plastik- oder Pappbecher, fügt sie hinzu. Dazu gibt es Gebäck.

Lücke ausfüllen

Der neue Händler des Kleidungsstands füllt eine Lücke aus, die schon sehr lange bestanden habe, erläutert Schubert. Dementsprechend werde sein Angebot – besonders von älteren Menschen – sehr gut angenommen und genutzt. Man könne dort gekaufte Kleidung auch zu Hause anprobieren und wenn nötig wieder umtauschen, wenn sie nicht passe.

Neben den neuen Angeboten gibt es auch eine Änderung bei der Platzierung der Wagen, führt Schubert aus. So standen der Fisch- und der Käsewagen, die auf eine Kühlung angewiesen sind, an ihrem bisherigen Standort in der Runde häufig direkt in der Sonne. Nun wurden sie an einen schattigeren Standort in der Reihe umgestellt. Somit heizen diese Wagen nicht so sehr auf, erklärt Schubert.

Reichhaltiges Angebot

„Das Angebot ist sehr reichhaltig“, sagt die Marktmeisterin mit Blick auf die verschiedenen Marktstände. Im Moment gebe es 22 feste Stände auf dem Markt, viele seien schon von Anfang an dabei. Der Bürgermeister hob zudem die tolle Lage des Wochenmarktes hervor, der auch für Pendler gut zu erreichen sei. „Man kann sich hier für den täglichen Bedarf komplett eindecken“, so Lebedinzew.

Schubert freut sich sehr, dass der Huder Markt so gut angenommen werde, und sich auch Vereine und Parteien dort präsentieren können. „Der Wochenmarkt ist ein Treffpunkt für viele Huder. Der persönliche Kontakt und die Beziehung zu den Händlern macht dabei auch viel aus“, betont sie. Zudem verstünden sich auch die Händler untereinander gut: „Es ist ein ganz tolles Miteinander und das spiegelt sich auch im Markt wider!“

30-jähriges Bestehen

Lebedinzew und Schubert wiesen bei der Vorstellung des neuen Angebotes auch auf das 30-jährige Bestehen des Huder Wochenmarktes im kommenden Jahr hin. Das sei schon eine „Hausnummer“, waren sie sich einig. Der Wochenmarkt sei sehr gut für Hude, betonte Lebedinzew abschließend.