Hude Mit 22 Jahren fing Rüdiger Ohlander an, jeden Freitag auf dem Huder Bahnhofsplatz seine Wurst- und Schinkenspezialitäten anzubieten. Das ist nun 30 Jahre her. Zum Marktjubiläum hat der Marktbeschicker der ersten Stunde auch einige Aktionen für seine Kunden parat.

Er war gerade erst in das Unternehmen seiner Eltern eingestiegen, als er durch Zufall die Anzeige in der Zeitung las, dass in Hude Marktbeschicker gesucht werden. „Das passte einfach super, freitagvormittags stehen wir in Rastede auf dem Markt, und am Nachmittag kommen wir dann nach Hude“, sagt der heute 51-Jährige. Eine Filiale besitzen er und seine Frau nicht. Die beiden sind die einzigen Festangestellten im Unternehmen.

Lieber verkaufe er auf Wochenmärkten, als große Ketten zu beliefern. Gerade mit Kunden ins Gespräch zu kommen, ist dem gelernten Kaufmann besonders wichtig. „Wir haben zu 90 Prozent Stammkunden“, sagt er.

Die Qualität seiner Ware spielt natürlich auch eine Rolle. „Unsere Kunden wissen, wir stehen auch nächste Woche wieder hier. Da könnten wir denen nie etwas verkaufen, was keine Wertigkeit hat“, weiß Ohlander. In den Jahren probierte er immer mal wieder etwas Neues aus, nahm ein neues Produkt mit auf oder veränderte es.

Seine Ware bezieht er von zwei kleineren Schlachtereien in Friesland. „Da das kleinere Betriebe sind, haben wir ein relativ großes Mitspracherecht und können viel selbst bestimmen“, sagt Ohlander. So entschied er zum Beispiel, auf Zusatzstoffe größtenteils zu verzichten und konnte auch eigene Produkte nach seinen Vorstellungen kreieren – wie zum Beispiel die Hallig-Mettwurst. „Die haben wir selbst kreiert. Es ist eine Wurst mit Meersalz. Sie ist auch ein bisschen gröber als die Ammerländer Bauernmettwurst, die auch mit zu den beliebtesten Produkten hier zählt“, sagt der Unternehmer aus Altjührden. Neben Wurstwaren bietet Ohlander auch frische Eier an. Die sind ebenfalls sehr beliebt.

Zu hohes Cholesterin, Rinderwahnsinn und andere Phänomene, mit der die Fleischindustrie in vergangener Zeit umgehen musste, überstand Ohlander unbeschadet. „Viele Kunden sind neugierig und fragen schon gezielt, was in den Produkten enthalten ist, aber das ist auch schon alles.“

Am Huder Freitagsmarkt schätzt er, dass er so gut besucht wird. „Das ist nicht überall so, gerade bei Nachmittagsmärkten“, sagt Ohlander. Auch mit den anderen Marktbeschickern hier vor Ort verstehe er sich gut.

Für die Zukunft wünscht sich der 51-Jährige nur, dass alles so weiter geht und „dass alle gesund bleiben“.

• Zum Marktjubiläum hat der Wochenmarkt Aktionen geplant. Am Freitag, 15. Mai, wird das 30-jährige Bestehen mit einigem Programm gewürdigt. Von 14 bis 18 Uhr bieten viele Stände Rabatte und besondere Angebote an, so auch bei Ohlander.