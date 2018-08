Hude /Wüsting „Die Landtage Nord gehören zum August, wie Weihnachten zum Dezember“, sagte Landrat Carsten Harings am Freitag bei der Eröffnung der 15. Agrar- und Freizeitmesse in Wüsting. Die Landtage seien eine der nicht mehr wegzudenkenden Messen im norddeutschen Raum. Landtage-Chef Helmut Urban und seinem Team gelinge es, eine Schau für die ganze Familie und alle Bevölkerungsschichten auf die Beine zu stellen.

Für Harings ist die Messe von außerordentlicher Bedeutung. Hier könnten Landwirte mit dem oftmals auch kritischen Verbraucher prima ins Gespräch kommen. „Reden sie miteinander“, so Harings.

Landtage-Initiator Helmut Urban ist dieser Dialog ein besonderes Anliegen. Das betonte er auch in seiner Begrüßung. Urban blickte zugleich zurück auf die Anfänge der Messe in Wüsting, die vor 14 Jahren zunächst als Pilotprojekt startete und sich sehr erfolgreich entwickelte. Damals waren es rund 100 Aussteller und noch kaum Infrastruktur auf dem Platz. Heute sind es mehr als 600 Firmen und Institutionen, die sich in Wüsting jährlich bis zu 70 000 Besuchern präsentieren. Auf einem 13 Hektar großen Gelände, das für dieses Großereignis bestens ausgestattet ist. Dazu gehören auch die vielen Tausend kostenlosen Parkplätze direkt am Gelände. Viele Besucher nutzen aber auch mittlerweile die Bahn zur Anreise.

„Da steckt ganz viel Arbeit drin“, lobte Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew das Engagement der Organisatoren der Messe um Helmut Urban. Ein großes Kompliment für das „grandiose Engagement“ der Landtage-Veranstalter kam auch vom Festredner, dem Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Dr. Hermann Onko Aeikens. Die Landtage Nord seien Öffentlichkeitsarbeit im besten Sinne, so Aeikens (siehe auch Seite Wirtschaft).

Die Messe startete am ersten Tag gleich richtig durch. Gut gerüstet sind Aussteller und Veranstalter für den erwarteten Ansturm an diesem Samstag und am Sonntag. Beliebt ist die Messe wegen ihres vielfältigen Programms für die ganze Familie. Die Kinder lieben zum Beispiel das Kartoffelsuchen mit den Treckerfreunden, das zweimal am Tag angeboten wird. Die Familien können das Maislabyrinth erkunden. Es gibt einen großen Spielplatz. Das Showprogramm hat wieder allerhand zu bieten. An diesem Samstagabend steigt ab 18 Uhr außerdem eine große Party bei freiem Eintritt.

Das Programm der Landtage am Samstag und Sonntag – Party am Samstagabend Samstag, 25. August 9 Uhr: Beginn des 2. Messetages, Elitestutenschau Pferdestammbuch Weser-Ems, Tierschauring 1 10 Uhr: Masterrind-Jungzüchterwettbewerb (mit Tierbeurteilungswettbewerb), Tierschauring 2a 10.30 Uhr: Bundesschau Landesschaftzuchtverband, Tierschauring 2b 11 und 15 Uhr: Kartoffelen suchen für Kinder, Kartoffelfeld 11 und 15 Uhr: Führungen, Biogasanlage 12 Uhr: Mittagsandacht mit Kreispfarrer Jens Möllmann, Brake, Kirchenzelt 12.30 und 14 Uhr: Showprogramm mit Schafschur, Tierschauring 2a 11.30 Uhr und 16.30 Uhr: Showprogramm (Hütehunde, historische Landmaschinen, Rinderrassen, Rettungshundestaffel, Polizeipferde, Esel-Trekking, Showreiter Weser-Ems), Tierschauring 1 13 Uhr: Vorführung Land-, Kommunal- und Gartentechnik, Versuchsfeld 16 Uhr: Kuhfladen-Roulette, Tierschauring 2b ab 18 Uhr: After-Work-Party im Festzelt mit Stadtkapelle Lohne und DJ, Eintritt frei (Zugang Holler Landstraße) Sonntag, 26. August 9 Uhr: Öffnung des Messegeländes 9.30 Uhr: Showprogramm, Tierschauring 1 10 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Udo Dreyer zum Thema „Lebendiges Wasser – woraus schöpfen wir“ mit Posaunenchor (Eintritt frei), Hof Urban, Eingang Süd 10 Uhr: Nordwest-Schau des Deutschen Schwarzbunten Niederungsrindes, Tierschauring 2a 10 Uhr: Bundesschau Schafzucht, Tierschauring 2b 10.30 Uhr: Fohlenchampionat, Tierschauring 1, Siegerehrung um 11.25 Uhr 11 und 15 Uhr: Kartoffeln suchen für Kinder, Kartoffelfeld 11 und 15 Uhr: Führung, Biogasanlage 11.30 Uhr: Ponyspiele (Vorläufe), Tierschauring 1 12 Uhr: Mittagsandacht mit Oberkirchenrat Thomas Adomeit, Kirchenzelt 13 Uhr: Vorführung Land-, Kommunal- und Gartentechnik, Versuchsfeld 12.30 Uhr: Showprogramm mit Schafscherer, Tierschauring 2 13 bis 14 Uhr und 17 Uhr: Showprogramm (Polizeipferde, Border Collies, Esel-Trekking, verschiedene Rinderrassen, Oldtimer- Treckerparade), Ring 1 14 Uhr: Fohlenchampionat, Tierschauring 1 16 Uhr: Siegerehrung Bundesschau des Landesschafzuchtverbandes Weser-Ems, Tierschauring 1 16 Uhr: Landtage-Kuhfladenroulette, Ring 2b 16.30 Uhr: Siegerehrung Landtage-Champion 16.40 Uhr: Finale Ponyspiele, Tierschauring 1