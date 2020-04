Corona: Bibliothek öffnet für die Ausleihe

Hude /Wüsting Es gibt wieder Lesestoff in der Huder Gemeindebibliothek. Laut Leiterin Anja Janzen darf die Bibliothek ab Donnerstag wieder öffnen. Es gilt aber, strenge Auflagen zu beachten: So ist der Zugang zur Bibliothek auf vier Besucher zeitgleich begrenzt. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter ist einzuhalten. Es besteht eine Gesichtsschutzschutzpflicht für alle Besucher (Mundschutz, Schal). Die Mitarbeiterinnen sind durch eine Plexiglasscheibe geschützt und tragen Mundschutz, wenn sie den abgetrennten Bereich verlassen. Es wird gebeten, Kinder nach Möglichkeit nicht mitzubringen. Der Aufenthalt sollte so kurz wie möglich sein. Es besteht die Möglichkeit für Leser, die nur Medien zurückgeben und keine weiteren entleihen möchten, diese im Vorraum abzulegen. Die Bibliothek bietet außerdem sogenannte „Take-away-Bücherpakete“ zur Abholung an. Das geht über das Kundenportal im Internet, telefonisch oder per Mail (bibliothek.hude@t-online.de) für bis zu fünf Medien pro Paket.

Die Öffnungszeiten werden bis zu den Sommerferien erweitert. Sie sind montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 19.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Die Bücherei Wüsting bleibt geschlossen. Leser aus Wüsting können die Bibliothek in Hude nutzen.