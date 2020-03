Coronavirus: Produktion läuft weiter in Huder Firmen

Hude /Wüsting Das Coronavirus beschäftigt die hiesigen Unternehmen. Um ihre Mitarbeiter zu schützen und den Betrieb am Laufen zu halten, wurden Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Wir haben bei drei Unternehmen aus der Gemeinde nachgefragt:

Amazonen-Werke

Laut Hörst Tschörtner von der Verwaltungsleitung der Amazonen-Werke werden alle unnötigen Kontakte gemieden. Unter anderem wurde die Schichtarbeit versetzt, so dass die Mitarbeiter der einzelnen Schichten nicht mehr aufeinandertreffen. Ebenfalls seien 50 der 640 Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen. Viele Dienstreisen und Vertriebsbesuche wurden abgesagt. Auch in der Kantine wurden die Hygienemaßnahmen verstärkt: 1,5 Meter Abstand in der Warteschlange, kein Besteckkasten zur Selbstbedienung und keine offene Salatbar mehr. „Das gibt das Kantinen-Personal alles raus“, sagt Tschörtner.

Trotz der zahlreichen Vorkehrungen ist die Unsicherheit im Betrieb groß. Wie lange es noch „gut geht“, kann Tschörtner nicht sagen. „Es wird aber voraussichtlich nicht gänzlich vermieden werden können, dass hier Kurzarbeit letztlich als Mittel zur Arbeitsplatzsicherung anfällt.“

Labom-Messtechnik

„Wir haben die Firma in verschiedene Sektoren unterteilt, um die Mitarbeiter zu trennen“, sagt Marc Burmeister, Geschäftsführer von Labom Mess- und Regeltechnik in Hude. Im Weiteren müssen die Mitarbeiter untereinander einen Abstand von 2,5 Metern einhalten. „Wo das nicht geht, wurde eine Schichtarbeit eingeführt“, sagt Burmeister.

Von den insgesamt 180 Mitarbeitern sind rund 40 ins Homeoffice gegangen. Dazu gehören Mitarbeiter aus Vertrieb, Einkauf und Verwaltung. Weil im Bereich der Produktion dies nicht möglich ist, wurden bereits zwei Mitarbeiter in den bezahlten Urlaub geschickt, weil sie zur Risikogruppe gehören.

Die Kurzarbeit will Burmeister nicht vollkommen ausschließen. „Wenn es soweit kommt, wird es so gestaltet, dass es für alle Mitarbeiter sozialverträglich ist“, betont der Geschäftsführer von Labom in Hude.

Urban-Fütterungstechnik

Um die Mitarbeiter zu informieren, wie sie sich vor dem Virus schützen können, gab es bereits vor einer Woche eine Unterweisung von der Betriebsärztin im Unternehmen Urban in Wüsting. Das sagt Geschäftsführer Thomas Sprock. Im weiteren setzt das Unternehmen ebenfalls auf Homeoffice bei rund 20 seiner 100 Mitarbeiter und hat Personen, die zur Risikogruppe gehören, vorerst nach Hause geschickt. Um im Falle einer Infizierung eines Mitarbeiters den Betrieb am Laufen zu halten, wurde das Unternehmen in Sektoren aufgeteilt. Muss einer dieser Sektoren wegen einer Infizierung geschlossen werden, können andere Kollegen die Arbeit weiterführen. Solange genügend Material zur Verfügung steht, wird die Produktion weitergehen, versichert Sprock. Wie es in zwei oder drei Monaten aussieht, kann der Geschäftsführer nicht sagen.