Hude /Wüsting Als im vergangenen Jahr stolze 14 357 Euro bei der Sternsingeraktion nur in der Gemeinde Hude zusammenkamen, war das schon ein Rekordergebnis. Es schien kaum noch zu toppen . Doch in diesem Jahr ist die Spendenbereitschaft der Bevölkerung in Hude und Wüsting noch einmal gestiegen.

Insgesamt 15 130 Euro lautete das vorläufige Endergebnis am Samstagabend. „Ein neues Rekordergebnis!“, freute sich Yvonne Pohl vom Betreuer-Team.

„Die Kinder, die Betreuer und alle helfenden Hände sind hoch erfreut über dieses sagenhafte Ergebnis für unsere Gemeinde. Ein Dank geht an alle großen und kleinen fleißigen Helfer“, berichtete Yvonne Pohl.

Und ein besonderer Dank geht natürlich auch an die vielen Spenderinnen und Spender.

115 Jungen und Mädchen aus allen Konfessionen hatten sich in den Dienst der guten Sache gestellt.

In 26 Gruppen zogen die als Caspar, Melchior und Balthasar verkleideten Kinder, begleitet von einem Sternträger, von Haus zu Haus um ihre Neujahrswünsche zu überbringen und den Segensspruch „20*C+M*B*18“ mit Kreide an die Türen zu schreiben.

In diesem Jahr waren auch viele neue, noch sehr junge Sternsingerkinder ab dem Alter von sechs Jahren dabei. Das gebe Hoffnung, dass auch in den nächsten Jahren genügend Nachwuchs vorhanden sei, um die vielen Haushalte in Hude und Wüsting besuchen zu können, so Yvonne Pohl.

Auf die Reise geschickt wurden die Huder Sternsinger am Samstagmorgen. Schon früh um 9 Uhr begann der Aussendungsgottesdienst mit Pfarrer Norbert Steffen in der St. Marien-Kirche. Es dauerte danach eine ganze Weile bis sich das Kirchenschiff gänzlich geleert hatte.

Die imposante Sternsingerschar postierte sich vor dem Eingang des Gotteshauses, hoch motiviert, die Neujahrswünsche zu den Menschen in der Gemeinde Hude zu tragen.

An den Türen überbrachten sie die Glückwünsche und den Segen für das neue Jahr, baten aber auch gleichzeitig um eine Spende für Kinder auf der Welt, denen es nicht so gut geht. Dabei stießen die Sternsinger auf viele offene Herzen und Haustüren.

Die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder gibt es seit 1959. Sie hat einen ernsten Hintergrund, denn vielen Kindern auf der Welt geht es schlecht. Das gesammelte Geld wird in zahlreichen Projekten dafür verwendet, bessere Bedingungen für Not leidende Kinder zu schaffen. In diesem Jahr wurde dazu beispielhaft die ausbeuterische und gefährliche Kinderarbeit in Indien thematisiert.