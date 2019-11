Hude /Wüsting Am Donnerstag war in der Messehalle der Landtage Nord in Wüsting Hochbetrieb. Denn dort bewerteten 36 Preisrichter mehr als 2500 Tiere von 250 Ausstellern. Von sieben Uhr morgens bis 13 Uhr wurde ein Tier nach dem anderen aus dem Käfig geholt und ganz genau in Augenschein genommen.

„Es gibt Rassestandards, nach denen bewertet wird“, sagt Dirk Wolters. Er leitet gemeinsam mit Helmut Scholz die Geflügelschau in Wüsting. Es werden unter anderem die Vitalität, der Pflegezustand und die Zeichnung der Tiere untersucht sowie deren Form. Jedes Tier kann dabei eine Wertung von Null bis 97 Punkte erreichen. „Es gibt hier schon Tiere mit hohen Standards“, sagt Scholz.

Auf einen Blick Die Schau ist an diesem Freitag, 29. November, 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 30. November, 9 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, 9 bis 16 Uhr, geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet an diesem Freitag um 19 Uhr statt. Dazu werden viele Ehrengäste erwartet. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche kostenlos. Erwachsene zahlen einen Eintrittspreis.

Doch bevor die Preisrichter überhaupt ihre Wertungen abgeben konnten, mussten die 3500 Quadratmeter für die Geflügelschau vorbereitet werden. „Seit Samstag sind wir in der Halle am aufbauen“, sagt Wolters. Mit einem Maßband und Kreide wurde auf dem Boden vorgezeichnet, wo später die Käfige und Gehege stehen sollten.

Die Nordwestschau ist die zweitgrößte Geflügelausstellung in diesem Jahr in Niedersachsen. Hier findet sich eine große Vielfalt: Von Zwerg-Hühnern, großen Hühnern, Tauben, Gänsen und Enten, bis hin zu Wasser- und Ziergeflügel. Neben der großen Anzahl an Tieren und Rassen zeichnet sich die Schau auch durch ihre Werbeschau aus. Sie informiert über alte einheimische Geflügelrassen, die gefährdet sind. Dazu gehören Andalusier, Altsteirer und die ostfriesische Möwe.

Zudem wurde die Jugend vor einer Herausforderung gestellt: Sie sollten Volieren, größere Gehege, mit Laub, Holz, Wasserspielen und was der Jugend noch so einfällt dekorieren. „Das wird auch bewertet“, sagt Wolters.

An diesem Freitag wird um 19 Uhr die Schau offiziell eröffnet. Dann werden der Ehrenpreis des Landkreises für das schönste Tier eines erwachsenen Ausstellers und der Ehrenpreis der Gemeinde Hude für das schönste Tier eines Junior-Ausstellers verliehen sowie der Arche-Preis für die schönste Gruppe einer gefährdeten Rasse.