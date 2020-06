Gemeindeentwicklung: Nicht zu viele Flächen verbrauchen

Hude /Wüsting Mittlerweile ist es der Gemeinde Hude gelungen, mehrere Flächen für die weitere Baulandentwicklung sowohl in Hude als auch in Wüsting zu erwerben. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, Flächen zu erwerben, greift die Gemeinde auch gerne zu. Die Grünen im Huder Rat sehen die Ausweisung von Baugebieten im Rahmen der vorhandenen Flächennutzungsplanung durchaus als sinnvoll an. Eine Ausweitung der Baugebiete darüber hinaus stehe allerdings aus ihrer Sicht nicht im Einklang mit einer nachhaltig strukturierten Entwicklung und führe zu einem nicht notwendigen Flächenverbrauch.

Die Grünen haben deshalb einen Antrag an Bürgermeister Holger Lebedinzew gestellt: „Die Verwaltung wird beauftragt eine Bedarfsanalyse für die Ausweisung von Wohnbauland durchzuführen. Diese soll auch eine aktuelle Bedarfsberechnung des benötigten Wohnraums wie auch die Erfassung der sogenannten stillen Reserve in der Gemeinde Hude enthalten.“

Die letzte Berechnung zu den Siedlungsflächen sei in der Gemeinde vor zehn Jahren erfolgt und sei nur noch bedingt heranziehbar, so Grünen-Ratsfrau Kirsten Neuhaus.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Flächen seien eine wichtige Ressource. Wenn das 30 Hektar-Ziel der Bundesregierung für den täglichen bundesweiten Flächenverbrauch proportional auf Niedersachsen heruntergebrochen werde, müsse dieser pro Tag bis 2030 auf maximal vier Hektar begrenzt werden. Zurzeit sind es in Niedersachsen noch täglich rund 6,8 Hektar landwirtschaftliche und naturnahe Flächen, die für siedlungs- und verkehrstechnische Zwecke „verbraucht“ werden.

Die Grünen verweisen auf das Baugesetzbuch. Bauleitpläne sollen demnach eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. Die städtebauliche Entwicklung soll hierzu vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Im Zuge der aktuellen Wohnbaulandentwicklungspolitik der Gemeinde Hude sehen die Grünen dieses Ziel des Baugesetzbuches gefährdet. Sie möchten deshalb eine aktuelle Bedarfsanalyse, um genauer zu sehen, in welche Richtung es gehen kann.