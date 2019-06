Hude Wegen einer technischen Störung ist es am Dienstag bei mehreren Zugverbindungen zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. Der RE4407 war mit einem Lokschaden am Bahnsteig in Wüsting gestrandet, eine Weiterfahrt war nicht möglich. Der Zug, der die Gleise blockierte, wurde von einer Hilfslok abgeschleppt.

Der RE4407 war auf dem Weg von Norddeich-Mole nach Hannover. Ein Ersatzverkehr für diese Verbindung konnte laut Bahn nicht eingerichtet werden. Reisende sollten von Hude die nachfolgenden Verbindungen nutzen.

Auch bei anderen Verbindungen kam es zu Verspätungen und Teilausfällen, da auf der Strecke ein Gleichwechselbetrieb herrscht. Um kurz vor 9 Uhr gab die Bahn Entwarnung: Die Strecke war wieder frei.