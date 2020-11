Zuschuss für Kita empfohlen

Hude Das mittlerweile 50 Jahre alte Gebäude der evangelischen Kita Regenbogeninsel in Hude bedarf einer Grundsanierung. Ein deutliches Signal hat der Ausschuss für Jugend, Gesellschaft und Soziales in seiner Sitzung am Montag gegeben, die Sanierung in Teilabschnitten jetzt auch anzupacken.

Nachdem in diesem Jahr die Küchensanierung für 83 000 Euro läuft, sollen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 für weitere Sanierungsabschnitte jeweils 250 000 Euro bereitgestellt werden, lautet die Beschlussempfehlung.

Damit ist es aber noch nicht getan: Ein weiterer noch zu beziffernder Betrag soll im Haushaltsjahr 2023 folgen, wenn es die Haushaltslage zulässt. Dazu wird ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Sanierung erforderlich.

Die Kirchengemeinde erhält die Zuschüsse, wenn sie eine dauerhafte Sicherstellung des Kindergartenbetriebes gegenüber der politischen Gemeinde gewährleistet. „Es soll keine Dauerbaustelle werden. Wir sanieren die Einrichtung komplett durch und haben dann 20 Jahre Ruhe“, so die Zielrichtung laut Bürgermeister Holger Lebedinzew.