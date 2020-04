Corona: Große Wirkung auch für Kleine

Hundsmühlen An diesem Sonnabend dürfen die Baumärkte und Gartencenter nach zwei Wochen wieder für Privatkunden öffnen. Bernd Lüttmann, so lässt sich vermuten, könnte das egal sein. Schließlich durfte er als Gewerbetreibender sowieso dort einkaufen. Tatsächlich aber atmet auch der 59-Jährige auf.

Eigentlich hat Lüttmann seinen Betrieb im Griff. Seit 24 Jahren ist der Hundsmühler im Garten- und Landschaftsbau selbstständig und hat gut gefüllte Auftragsbücher. Doch im Moment bereitet ihm die Selbstständigkeit Sorgen, denn Lüttmann ist einer jener Ein-Mann-Betriebe, die Corona vor ganz besondere Herausforderungen stellt.

Normalerweise, so schildert er, informieren sich seine Kunden vorab gezielt über Steinsorten, Holzarten, Pflanzen in den Ausstellungen der Fachmärkte. „Dass die Gartencenter und Baumärkte in Niedersachsen zwei Wochen lang nicht für die Privatleute öffnen durften, hat sich auch auf meinen Betrieb ausgewirkt“, erklärt er. „Denn das bedeutete, dass meine Kunden sich nicht in den Ausstellungen informieren und Anregungen holen konnten.“

Ein Hindernis für einen gut laufenden Geschäftsbetrieb also ist nun aus dem Weg geräumt. Doch andere Sorgen bleiben. „Wenn ich in Quarantäne muss, liegt mein Betrieb brach“, befürchtet Lüttmann. Und da eine Quarantäne keine Krankheit ist, stellt sich zudem die Frage, wie ein Ausfall finanziell aufgefangen werden könnte.

Lüttmann arbeitet bei der Gartengestaltung viel mit Holz und Stein, aber auch mit Metallelementen. Hier kooperiert er häufig mit seinem Bruder – Einzelunternehmer wie er selbst. „Auch er hat derzeit zu leiden, weil er sehr viel schwieriger an Material kommt als Großunternehmen“, weiß Lüttmann. Und auch das wirkt sich wiederum mittelbar auf den kleinen Gartenbaubetrieb aus.

Die Corona-Krise lässt Lüttmanns Kunden im Moment zögerlicher agieren. Als einen Grund vermutet der Gartenbau-Fachmann, dass sich viele, die derzeit im Homeoffice arbeiten oder in Quarantäne zu Hause sind, in ihrem Garten frei bewegen möchten und deshalb niemanden für Grün- und Außenarbeiten engagieren. „Dabei ist mein Arbeitsmodell eigentlich für diese Situation optimal – ich arbeite allein und draußen, kann sämtliche Kontakte und somit das Risiko einer Corona-Infektion minimieren“, erklärt er.

Lüttmann versucht nun, diese unfreiwillige Ruhephase sinnvoll zu nutzen. Er betreut weiterhin die Gärten seiner Stammkunden, aktualisiert seine Internetseite, erarbeitet Akquise-Ideen. Ob er Finanzhilfen vom Staat in Anspruch nehmen wird, weiß er noch nicht. „In diesen Anträgen ist noch einiges ungeklärt – etwa, wie man die geschätzten entgangenen Ausgaben möglichst wasserdicht beziffert“, sagt er. „Wie ist es, wenn ich zu vorsichtig schätze und doch mehr Umsatz mache? Gilt das als Betrug? Kann ich die Finanzhilfe dann einfach zurückzahlen? Da bin ich im Moment noch sehr unsicher.“