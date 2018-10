Hundsmühlen „So, wie der Umbau der Hunoldstraße derzeit geplant ist, halten wir ihn für nicht akzeptabel“, sagen Winfried Koslowski und Klaus Buntzel. Koslowski ist Leiter der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung im Ortsverein Hundsmühlen, Buntzel innerhalb des Vereins Projektleiter Hunoldstraße. Was ihnen Sorgen bereitet, sind gleich mehrere Punkte: Zum einen halten sie die Verengung der Straße um einen Meter auf 6,50 Meter für bedenklich. „Wenn sich da Schwerlastverkehr begegnet, wird es eng.“ Zudem könnte es bei dieser Straßenbreite schnell passieren, dass Seitenspiegel der großen Fahrzeuge in den Rad- und Fußweg ragen – mit Verletzungsgefahren für die Passanten. Auch die Emissionsbelastung werde durch

Beispiel aus den Niederlanden: Die farbige Fahrbahn steigt am Ortseingang an und signalisiert „Tempo drosseln“. Beispiel aus den Niederlanden: Die farbige Fahrbahn steigt am Ortseingang an und signalisiert „Tempo drosseln“. Das schlägt der Ortsverein vor: Die Fahrbahn könnte am Anfang der Hunoldstraße leicht ansteigen, um ein durchgehend höheres Niveau zu erreichen und an die Höhe der Bordsteine anzugleichen. Gleichzeitig signalisiert dies den Autofahrern: Tempo drosseln. Die Breite der Fahrbahn wird bei 7,50 Metern belassen, statt zugunsten der Fuß- und Radwege auf einen Meter zu verzichten. Für die Fuß- und Radwege wird die bestehende Fläche in ganzer Breite ausgenutzt. Mülleimer werden an den Leerungstagen platzsparend aufgestellt. Die gesamte Ortsdurchfahrt bekommt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30.

den Umbau eher zu- als abnehmen, weil der Verkehrsfluss behindert werde. Denn: Trotz der Fahrbahnverengung soll kein generelles Parkverbot auf der Hunoldstraße ausgesprochen werden. Können jetzt zumindest Pkw noch problemlos an parkenden Autos vorbeifahren, wird der ruhende Verkehr künftig für Engpässe und Rückstaus sorgen, befürchten die engagierten Hundsmühler.

Zu hohe Bordsteine

Dass sie damit für viele ihrer Mitbürger sprechen, zeigten die Reaktionen auf die Auslegung der Planungsunterlagen. Zahlreiche Anwohner nahmen Einsicht in die Pläne, informierten sich und äußerten Bedenken. Fehlende Querungshilfen im Ortszentrum und zu hohe Bordsteine, die sowohl für Rollstuhlfahrer als auch für Menschen mit Rollator oder Kinderwagen ein erhebliches Hindernis darstellen, waren nur einige der Kritikpunkte. Auch dass die Überlegung eines Kreisverkehrs an der Einmündung der Diedrich-Dannemann-Straße in die Hunoldstraße kein Thema mehr zu sein scheint, ärgert die Menschen vor Ort.

Um Ideen und Einwendungen der direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger anzusprechen, hatte der Ortsverein Hundsmühlen um ein Gespräch mit Landrat Carsten Harings gebeten – bisher erfolglos. „Hier eine gute Lösung zu finden, ist eine Sache des Kompromisses – und dafür muss man miteinander reden“, betont Koslowski. Jetzt hat der Ortsverein eine detaillierte Stellungnahme sowohl an den Landkreis als auch an die Gemeinde und die Kreistagsabgeordneten geschickt.

Zuständig für die Baumaßnahme, die 2019 starten soll, ist der Landkreis, da es sich bei der Hunoldstraße um eine Kreisstraße handelt. Auch diese Einordnung stellt der Ortsverein infrage. Weder bestehe eine direkte Anbindung der Hunoldstraße an das „Grundzentrum Wardenburg“, heißt es in dem Schreiben, das der NWZ vorliegt, noch bestehe eine unmittelbare Verbindung zur acht Kilometer entfernten Autobahn-Anschlussstelle Wardenburg oder zu den Landkreisen Ammerland und Cloppenburg.

Rechtsgrundlage fehlt

„Aus unserer Sicht ist damit eine Grundvoraussetzung der Planung – dass es sich tatsächlich um eine Kreisstraße handelt – nicht erfüllt. Dem Verfahren fehlt somit die Rechtsgrundlage“, macht Buntzel deutlich.

Man vermisse ein zukunftsorientiertes Konzept, das die örtlichen Gegebenheiten einbeziehe, so die Ortsvereins-Experten. Dazu gehöre auch die Zufahrt zum Verbrauchermarkt im Ort, der Abbiegeverkehr in und aus immerhin 14 Seitenstraßen und den Ausfahrten der Wohnhäuser direkt an der Hunoldstraße. Auch die eventuelle Wohnbebauung auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei sei beim Verkehrsaufkommen nicht berücksichtigt. „Die Straße ist nicht in der Lage, den gesamten Verkehr aufzunehmen“, warnen sie. Enttäuscht zeigt man sich auch darüber, dass kein Aspekt des schon vor mehreren Jahren vom Ortsverein erarbeiteten „Konzepts Hundsmühlen“ in die Planungen eingeflossen sei.

Gemeinsames Konzept

Dennoch zeigt sich der Ortsverein gesprächsbereit. „Uns ist klar, dass sich nicht jede unserer Ideen wird umsetzen lassen. Aber wir möchten, dass sie zumindest als Alternativen in die Planung einbezogen werden“, so Buntzel und Koslowski.