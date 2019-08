Landkreis verlost Gutschein

650 Grüne Hausnummern wurden bislang landesweit ausgegeben. Wer aus dem Landkreis Oldenburg diese Auszeichnung erhalten will, muss sich dafür beim Landkreis bewerben. Die Bewerbungsfrist für 2019 läuft übrigens am 31. August ab. Bis dahin müssen Neubau oder Sanierung abgeschlossen sein. Die Bewerbungsbogen sind in den Rathäusern, im Kreishaus oder unter der Internet-Adresse www.wir-für-gutes-klima.de erhältlich.

Die Vergabekriterien: Bei Neubauten müssen die Gebäude den KfW-Effizienzhausstandard 55 erfüllen oder übertreffen. Bestandsgebäude müssen ebenfalls auf KfW-Effizienzhausstandard saniert worden sein. Erfolgte die Sanierung durch Einzelmaßnahmen, müssen mindestens zwei Maßnahmen die Gebäudehülle betreffen. Unter allen erfolgreichen Teilnehmern wird der Gutschein eines Gartenbauunternehmens in Höhe von 250 Euro verlost.