Hundsmühlen Vom schnellen Internet können Bewohner in städtischen Randgebieten oft nur träumen, und so wird gerne zugegriffen, wenn Telefonanbieter mit speziellen Tarifangeboten inklusive höherer Datengeschwindigkeiten locken. So ging es auch Rudi Kohls aus Hundsmühlen, der im Mai über ein Verkaufsgespräch per Telefon zum Flatrate-Tarif MagentaZuhause M Regio wechselte, der offenbar in Kooperation mit den Leitungen der EWE funktioniert.

„Vom Ärger bei der Umstellung einmal abgesehen, hat das mit dem schnelleren Internet gut geklappt, aber beim Telefonieren gab es ein Problem“, erzählt Kohls. Aufgefallen war es bei dem Versuch, am täglichen Weihnachtsrätsel der NWZ teilzunehmen. „Meine Frau und ich haben uns gewundert, dass unter der angegebenen 0137-Nummer immer besetzt war“, berichtet der 67-jährige Hundsmühler. „Erst als wir es mal übers Handy versuchten, kamen wir sofort durch.“ Auch die bisherige Funktion, dass eingehende Anrufe aufs Festnetztelefon bei Abwesenheit als E-Mail aufs Handy weitergeleitet werden, funktionierte nicht mehr.

„Ich dachte zunächst, das hat etwas mit dem Rooter zu tun, da ich nach dem Tarifwechsel von einem Rooter der Telekom auf eine Fritz-Box umgestellt hatte“, sagt der pensionierte Vermessungsingenieur. Nach diversen Telefonaten mit verschiedenen Service-Hotlines war das Ergebnis ernüchternd: „Die EWE hatte keine Erklärung für beide Probleme, bei der Telekom hieß: So sei es eben.“ Bei einem T-Punkt in Oldenburg habe es immerhin noch die Empfehlung gegeben, sich schriftlich bei der Telekom zu beschweren. An diesem Punkt bat Kohls die NWZ um Hilfe.

Nach Anfrage der Nordwest-Zeitung bei der Pressestelle der Deutschen Telekom und einer kurzen Überprüfung des Sachverhalts stand für Europas größtes Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Bonn fest: „In dem von Familie Kohls gebuchten Tarif MagentaZuhause M Regio sind CallByCall-Anrufe sowie Anrufe zu 0137- und 0900-Rufnummern nicht integriert. Unser Kundenservice wird sich mit Familie Kohls in Verbindung setzen und diese noch einmal entsprechend beraten“, antwortete Unternehmenssprecher Dirk Becker auf die Anfrage schriftlich.

Rudi Kohls wundert sich, dass ihm beim Verkaufsgespräch diese Einschränkungen nicht dargelegt wurden. Auch im Kleingedruckten seines Vertrages sei kein entsprechender Hinweis zu finden. „Der Mitarbeiter, der sich nach Einschalten der NWZ bei mir meldete, sagte, dass die Servicenummern, die mit diesem Tarif nicht funktionieren, künftig im entsprechenden Kunden-Flyer mit aufgeführt werden sollen“, so Kohls.

Das Problem mit der Rufumleitung auf sein E-Mail-Konto hat Kohls derweil selbst gelöst. Der Hersteller der Fritz-Box, AVM in Berlin, habe ihm den entscheidenden Tipp für die richtige Einstellung gegeben.