Huntepadd auch etwas fürs Auge

Raus in die Natur und an die frische Luft: Gerade in Zeiten der Corona-Krise nehmen sich das viele Menschen besonders zu Herzen. Wenn der Spazierweg dann noch etwas fürs Auge bietet, entschädigt das zumindest ein wenig für die vielen Einschränkungen im Alltag. Entlang des Huntepadds durch die Glaner Braut zwischen Wildeshausen und Dötlingen lässt sich die Natur derzeit genießen. Allerdings: Zur Zeit des Virus ist dies ein sehr beliebter Wanderweg und daher nicht immer so leer wie auf dem Foto.

