Huntlosen Monatelang hat sich Dr. Katja Seele (50) auf den Umzug in ihre neue Arztpraxis in Huntlosen gefreut. Vor einer Woche startete sie wie geplant mit ihrem Team im Neubau an der Bahnhofstraße. Doch seit einer Woche ärgern sich die Fachärztin für Allgemeinmedizin und ihre Arzthelferinnen über den immer noch nicht umgeschalteten Telefonanschluss samt Internet und Fax.

Noch eine Woche warten

Und es wird noch eine Woche dauern, bis der Anschluss vom Eichenkamp zur Bahnhofstraße freigeschaltet wird. „Wir helfen uns derzeit mit einer Rufumleitung auf ein Handy“, erklärt Seele. Die Folge: „Die Leitung ist ständig besetzt, so dass viele Patienten aufgegeben haben, uns übers Telefon zu kontaktieren. Das erzählen sie, wenn sie bei uns in der Praxis stehen.“

Der Praxisablauf sei durch diese Panne erheblich gestört, berichtet Seele. Mehrmals am Tag müsse eine Arzthelferin in die alte Praxis gehen, um Laborfaxe zu holen oder Ergebnisse aus dem Internet abzufragen. „Das nervt uns alle.“

Wie konnte es soweit kommen? Am 10. Oktober hatte Katja Seele bei der EWE schriftlich den Antrag gestellt, dass sie umzieht und die bisherige Telefonnummer in die neue Praxis mitnehmen will. Als Wunschtermin nannte sie Dezember.

Das Leitungsnetz in der Straße gehört aber der Telekom, so dass eine Absprache über die Schaltung erforderlich ist. „Für die Schaltung des Anschlusses von Telefon und Internet an dem Neubau von Frau Dr. Seele ist es notwendig, dass der APL an dieser Adresse vorhanden ist“, teilt dazu die EWE mit. „APL“ bedeutet „Abschlusspunkt Linientechnik“ und bezeichnet den Netzübergabepunkt der Kupferader in das Haus des Kunden. „Die letzte Meile und der APL liegen im Infrastrukturbereich der Telekom, auf dessen Nutzung wir angewiesen sind“, so die EWE. Auch wenn die APL bereits gebaut sei, könne die Leitung noch nicht bestellt werden. Da EWE und Telekom über eine elektronische Schnittstelle kommunizierten, sei es notwendig, dass der Netzabschluss im System der Telekom dokumentiert werde – dies dauere im Zweifelsfall bis zu mehrere Wochen, nachdem der APL physikalisch errichtet wurde. „Diese Dokumentation im System war leider erst Ende Dezember der Fall, so dass wir als frühsten Schaltungstermin den 15. Januar 2018 bestätigen konnten“, so die EWE.

Nach Auskunft der Telekom sei das Grundstück an der Bahnhofstraße erst im Dezember erschlossen und mit dem entsprechenden Anschlusspunkt (APL) versorgt worden. „Am 27.12.2017 ging bei uns die Bestellung von EWE Tel mit dem Realisierungswunschtermin 15.01.2018 ein. Diesen Termin haben wir EWE Tel bestätigt und werden ihn auch einhalten“, so die Telekom.

Wochenlang telefoniert

Bauherr Achim Rauh erklärt, dass er wochenlang wegen des Telefonanschlusses von Katja Seele telefoniert habe. Die Leitung sei bereits Ende November von der Handwerksfirma gelegt gewesen. Die Telekom habe ihm vor Wochen mitgeteilt, dass die APL-Nummer, die die EWE benötige, auf der Rechnung für den Anschluss stehe, und die Rechnung längst in der Post sei. „Die Rechnung habe ich aber bis heute nicht bekommen“, ärgert sich Rauh. „Normalerweise hätte das Praxistelefon rechtzeitig zum Praxisstart am 2. Januar funktionieren müssen.“