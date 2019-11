Huntlosen Um die Zukunft der bäuerlichen Familienbetriebe, regionale Landwirtschaft, Bürgerkritik, Kundenverhalten, den globalen Markt und politische Rahmenbedingungen ging es am Sonntag bei einer Diskussion in Huntlosen. Dazu hatten die Landjugend, das Landvolk, die Ländliche Erwachsenenbildung und die Junglandwirte Großenkneten eingeladen. Mit etwa 80 Zuschauern diskutierten auf dem Podium Landwirt Niklas Behrens, Jürgen Seeger (Kreislandvolkvorsitzender), Detlef Bollmann (Grüne), Eduard Hüsers (Grüne) und Bernhard Oetken (Geschäftsführer Inkoop Delmenhorst). Es moderierte Agrar-Student Jannis Behrens aus Halenhorst. Ausgangspunkt war das Stichwort „regionale Landwirtschaft“.

Nach Darstellung von Bernhard Oetken habe die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln überproportional zugenommen – wenn auch insgesamt noch auf niedrigem Niveau. Die Verbraucher würden nach wie vor sehr auf den Preis achten, seien aber derzeit bereit, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Oetken empfahl, regionale Produkte unter einem Label zu vermarkten.

Verbindlicher Rahmen

Nach Ansicht von Eduard Hüsers sollten die Produkte verbindlich gekennzeichnet sein, zum Beispiel mit einem einheitlichen Tierwohllabel. Derzeit sei das noch freiwillig. Die Bundeslandwirtschaftsminister der vergangenen Jahre hätten sich um verbindliche Rahmenbedingungen gedrückt. Da sei es nicht verwunderlich, dass die Landwirte Angst um ihre Zukunft hätten. Die Politik müsse mit den Rahmenbedingungen sicherstellen, dass Landwirte von ihren Produktion leben können. Derzeit funktioniere das nur über Masse.

Ein Zuhörer machte aber auch den Einzelhandel als Problem aus. Lidl, Aldi und Co diktierten die Preise und drohten damit, dass deutsche Lebensmittel aus dem Regalen genommen würden. Solch eine Preismentalität wirke sich auf die Schlachthöfe aus und sorge für niedrige Erlöse bei den Landwirten.

Niklas Behrens (Wildeshausen) stammt von einem klassischen Familienunternehmen. Höfe wie seiner befänden sich in einer schwierigen Situation. Angesichts der aktuellen Diskussion sei es wichtig, einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen und die landwirtschaftlichen Betriebe so aufzustellen, dass die Familienunternehmen eine Zukunft haben. „Wir sind keine Dax-Betriebe, die von heute auf morgen ihre Produktion umstellen können“, so Behrens. „Wir brauchen Planungssicherheit für zehn bis 15 Jahre und nicht jeden Monat etwas Neues.“ Junge Landwirte wie er müssten wissen, wohin es gehen soll.

Vernünftige Preise

Jürgen Seeger vertrat die Ansicht, dass das Rad des globalen Marktes nicht zurückgedreht werden kann. Regionale Produktion funktioniere nur in Nischen. Statt Fördergelder aus Brüssel forderte er vernünftige Preise für seine Produkte. Viele Kunden würden bei Umfragen zwar antworten, mehr für Lebensmittel bezahlen zu wollen, sich im Supermarkt aber anders verhalten.

Nach Meinung von Detlef Bollmann haben viele Produkte so unterschiedliche Standards, dass der Verbraucher es schwer habe, sich zu orientieren. Die Politik müsse Standards setzen. Gleichwohl forderte er auch, dass die Verbraucher ihr Verhalten überdenken.

Ein Zuhörer meinte: „Ob Bio oder konventionell: Wir dürfen nicht nach Berlin schauen, sondern müssen hier unsere Arbeit machen.“ Die Region müsse zusammenarbeiten und dürfe nicht aufeinander herumhacken.

Ein anderer Zuhörer beschrieb die Sorge vieler Bürger vor immer mehr Ställen in der Gemeinde Großenkneten und den Problemen beim Grundwasser, äußerte aber gleichzeitig Verständnis dafür, dass die jungen Landwirte auf den Höfen wachsen wollten.

Ein weiterer Zuhörer meinte, dass Landwirte nicht von Ideologien leben könnten. Eine Investition müsse sich über 20 bis 30 Jahre rechnen. Er kritisierte die Leute, die den Landwirten die Schuld für die Umweltprobleme geben, aber selbst mehrfach im Jahr in Urlaub fahren.

Ein weiterer Zuhörer, ebenfalls Landwirt, forderte dazu auf, regional zu denken. Oft wüssten Kinder aus dem Umland nicht, wie ein Hof überhaupt funktioniert. Deshalb müssten Schülerinnen und Schüler vermehrt auf die Höfe geholt werden. „Ohne uns werden Sie nicht satt“ griff er ein Motto der Landwirte auf. „Wir sind nicht die Verursacher der Probleme, sondern die Lösung. Wir dürfen stolz darauf sein, Landwirte zu sein.“

Abkommen kritisiert

Ein weiterer Landwirt meinte, dass von ihnen nicht verlangt werden könne, hochwertige Lebensmittel zu produzieren, gleichzeitig aber unkontrolliert aus vielen Länder Nahrungsmittel nach Deutschland eingeführt würden, in denen die Produktionsstandards viel niedriger seien. Nicht nur er kritisierte Handelsabkommen wie Mercosur. Dadurch gerieten die Erlöse noch mehr unter Druck.

Auf die Äußerung, dass in Großenkneten so viele Ställe stünden, antwortete er, dass nicht nur die Region, sondern auch die Hauptstadt Berlin mit Nahrungsmitteln versorgt werden wolle.