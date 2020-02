Huntlosen /Hosüne Über das Thema wird seit Mai 2019 offen diskutiert, zuletzt bei einem sehr gut besuchten Infoabend des Bürgervereins Huntlosen: die Umsiedlung des Naturkosthändlers Kornkraft von Hosüne an die Sannumer Straße. Auch im Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Großenkneten spielte es am Donnerstagabend erneut eine große Rolle.

Schon vorab in der langen Einwohnerfragestunde äußerten insbesondere die direkt betroffenen Anlieger massive Kritik an dem geplanten Industrie- und Gewerbegebiet und dem Vorgehen der Gemeinde. Ebenso eindeutig: Es gibt eine sehr breite politische Mehrheit, die Kornkraft den innerörtlichen Umzug in Huntlosen ermöglichen möchte. AfD-Ratsherr Dierk Horstmann enthielt sich, alle anderen Ausschussmitglieder stimmten für den Planentwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit.

Verfahren am Anfang

Joachim Mrotzek vom Büro PlanForum Nord betonte, dass das Verfahren ganz am Anfang sowohl bei der Änderung des Flächennutzungsplans als auch beim Bebauungsplan Nr. 94 „Sannum – Gewerbegebiet Sannumer Straße Nord“ stehe. Es geht um insgesamt rund 6,3 Hektar entlang der Kreisstraße 242. Im nördlichen Teil möchte sich Kornkraft nach und nach in den nächsten 15 Jahren entwickeln. Erster Schritt wäre ein Leergut- und Tiefkühllager. Für Kornkraft ist ein Industriegebiet vorgesehen, im südlichen Teil soll es ein Gewerbegebiet sein.

Laut Lärmschutzgutachten werden tags und nachts die Grenzwerte zu den benachbarten Wohnhäusern eingehalten. Die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 (Anteil der bebaubaren Flächen) wurde in der Einwohnerfragestunde mehrfach kritisiert. Mrotzek bezeichnete sie als üblich. Die Gebäudehöhe von zehn Metern werde in anderen Gewerbegebieten überschritten.

Viel Grün

Im Bereich der „Grünordnung“ habe der Plan „viel zu bieten“, so Mrotzek. Er nannte die im Norden geplante große Obstwiese, das naturnahe Regenwasserrückhaltebecken im Süden, die Pflanzstreifen, die „dezidierten“ Vorgaben für Gehölze und deren Mindestqualitäten. „Beinahe ein Drittel“ der Fläche sei Grünordnung. Als „Novum“ bewertete er, dass eine Mindestdachneigung von 15 Grad sowie bei flachgeneigten Dächern bis zu 20 Grad Neigung eine Dachbegrünung vorgesehen sei.

Der Vorschlag der Kommunalen Alternative (KA), entlang der Kreisstraße einen Wall anzulegen, scheitert an den Vorgaben der Straßenbauverwaltung. Sie fordert entlang der Straße einen 20 Meter breiten Streifen, in dem weder Aufschüttungen noch Ausgrabungen vorgenommen werden. Mindestens eine Wallhecke müsse doch möglich sein, merkte nicht nur Michael Feiner (FDP) an. Uwe Behrens (KA) plädierte dafür, sich weiter um einen Wall zu bemühen, ebenso um eine zusätzliche Anbindung für Fußgänger/Radfahrer an das Gewerbegebiet. Beides lehnte die Verwaltung ab.

Für Irritationen sorgte die geplante Erschließung aus Richtung Norden über einen Realverbandsweg. Auf Nachfrage betonte der Bürgermeister, dass mit dem Vorsitzenden des Realverbandes gesprochen worden sei. Auf Nachhaken von Michael Feiner bestätigte Schmidtke, dass keine förmliche Zustimmung des Realverbandes notwendig sei.