Huntlosen Wo früher die „Paperbox“ auf dem Marktgelände an der Bahnhofstraße 52 in Huntlosen war, laufen seit einem Monat Bauarbeiten. Das ist der erste Schritt für den Umbau und die Erweiterung des NP-Marktes. Im Sommer folgt als zweiter Schritt nach einer etwa zehntägigen Schließung die Neueröffnung als moderner Edeka-Markt. „Für unsere Kunden bedeutet das vor allem eine deutlich umfangreichere Auswahl und ein echtes Einkaufserlebnis“, verspricht Hans Körte, Standortplaner bei Edeka Minden-Hannover. 976 Quadratmeter groß wird der neue Edeka-Markt nach dem Umbau sein. Das sind 213 Quadratmeter mehr als bisher. Mit rund 10 000 verschiedenen Artikel wird es künftig 4000 mehr als bisher geben.

Möglich wird diese Erweiterung durch die Nutzung des benachbarten Ladenlokals, in dem bis Ende 2015 das Schreibwarengeschäft war. Immobilieneigentümer Ralf Kurzweg fand danach keinen Nachmieter für diese Fläche. Schließlich bot er Edeka diese Zusatzfläche an und stieß damit auf offene Ohren.

Seit 6. Mai laufen die Arbeiten im zuletzt leerstehenden Bereich. So wurde die Zwischenwand zwischen den beiden Geschäften entfernt. Schon beim Bau des Marktes 2010 hatte Kurzweg damals im Blick gehabt, dass eines Tages auch ein Laden auf der gesamten Fläche entstehen könnte. Auch der gültige Bebauungsplan war seinerzeit schon mit dieser Option einer Verkaufsfläche von bis zu 1000 Quadratmetern versehen worden. Das ist jetzt von Vorteil: Die Gemeinde musste keine Änderung des B-Plans vornehmen, wie Erster Gemeinderat Klaus Bigalke erläuterte. Er sagte, dass sich die Kommune „über die Entwicklung sehr freut“. Die Nahversorgung in Huntlosen werde erheblich verbessert, so Bigalke mit Blick auf die Sortimentserweiterung.

„Diese Entwicklung passt in die Entwicklung Huntlosens“, erinnerte er an das bereits volle Baugebiet am Westerburger Weg und das geplante Neubaugebiet an der Wilhelmstraße, das 2020 mit rund 50 Bauplätzen erschlossen werden soll. Ralf Kurzweg ergänzte: „Für Edeka war es maßgeblich, dass sich Huntlosen derart entwickelt.“

„Wir sind hier in Huntlosen seit Eröffnung des NP-Marktes 2010 fest als Einkaufsstätte etabliert und durch die Erweiterung dann auch gut für die Zukunft gerüstet“, betont Hans Körte in einer Mitteilung. Dazu gehöre auch die zeitgemäße Ausstattung des Marktes mit breiten Gängen, übersichtlicher Sortierung und angenehmen Farben. Positiv aus Umweltsicht: die neuen, mit Glastüren verschließbaren Kühlmöbel sowie die moderne LED-Beleuchtung, mit der der Markt künftig ausgestattet ist.

Alle Mitarbeiter des NP-Marktes werden übernommen. Das sind Leiterin Stefanie Jahn und ihr 16-köpfiges Team, darunter zwei Auszubildende. Zusätzlich wird eine neue Stelle geschaffen.

„Wir bemühen uns, den Umbau für unsere Kunden so reibungslos wie möglich zu gestalten“, sagte Körte. Die Übergabe der Räumlichkeiten sei für diesen Donnerstag vorgesehen, so Ralf Kurzweg. Der Verkauf läuft zunächst weiter wie bisher. Eine etwa zehntägige Schließung des Geschäftes lasse sich allerdings nicht vermeiden. Der genaue Termin sei noch offen.