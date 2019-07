Huntlosen In Huntlosen wird gerade eine neue Verkehrsverbindung gebaut. Der Prechtweg wird in Zukunft mit dem bestehenden Fladderskamp den Westerburger Weg und die Sannumer Straße verbinden. „Die Idee ist in der politischen Diskussion über das neue Baugebiet „Westlich Westerburger Weg“ entstanden“, erklärt Großenknetens Bauamtsleiter Erhard Schröder. Mit der neuen Verbindung soll der Ortskern entlastet werden. Und für Autofahrer, die Richtung Oldenburg wollen, sei die neue Strecke eine spürbare Abkürzung.

Verkehrsberuhigt

Parallel zum Bau des Prechtwegs werden der Lüntjenweg, Uhlenweg und Vosteenskamp im angrenzenden Neubaugebiet endausgebaut – verkehrsberuhigt, wie Schröder sagt. Das bedeutet Schrittgeschwindigkeit für die Autofahrer. Die Fahrbahn wird hellgrau gepflastert, die öffentlichen Parkflächen werden mit dunkelgrauem Pflaster abgesetzt. „Ende Juli soll der Ausbau abgeschlossen sein“, so Schröder. Bis dahin soll der Prechtweg soweit hergestellt sein, dass die Straße gepflastert werden kann.

Teil der Anlieger profitiert

Danach folgt der Neubau des Westerburger Wegs vom Uhlenweg bis zur Bahnhofstraße (rund 400 Meter). „Der Neubau des Westerburger Wegs ist Teil der Erschließung des Neubaugebietes“, erklärt Schröder. Die Kosten seien in den Erschließungsbeiträgen der 44 Anlieger vom Lüntjenweg, Uhlenweg und Vosteenskamp enthalten. Voll erschlossen lag der Preis zwischen 69,15 und 74,15 Euro pro Quadratmeter Bauland. Von dem Ausbau profitieren die Anlieger aus dem alten Baugebiet östlich des Westerburger Wegs, zum Beispiel aus dem Tannenkamp und Frerichskamp. Sie müssen keinen Cent bezahlen. Und keiner Anlieger muss Grundstücksflächen abgeben.

„Der Westerburger Weg, der in dem Abschnitt komplett gesperrt werden muss, wird erst angepackt, wenn der Prechtweg als Umleitung genutzt werden kann“, so Schröder. Der Westerburger Weg erhalte teilweise einen neuen Regenwasserkanal. Weil es sich um eine Haupterschließungsstraße handele, werde die Fahrbahn asphaltiert. Geplant sei, dass alle Bauarbeiten Ende November abgeschlossen sind.

Als das Baugebiet „Westlich Westerburger Weg“ auf den Markt kam, waren die 44 Grundstücke schnell vergriffen. Die ersten Häuser wurden laut Schröder Ende 2016 gebaut. Standard sei, dass die Straßen endausgebaut würden, wenn 80 Prozent der Grundstücke bebaut seien.

Aktuell plant die Gemeinde Großenkneten das nächste Baugebiet in Huntlosen – südlich der Wilhelmstraße, dort, wo auch das neue Feuerwehrhaus gebaut wurde. „Wir befinden uns in der Bauleitplanung. Die zweite Auslegung läuft noch bis zum 16. August. Wir hoffen, dass Ende des Jahres der Satzungsbeschluss gefasst wird“, berichtet Erhard Schröder. Die Erschließung sei für nächstes Jahr geplant. Es gebe bereits eine Bewerberliste. Was die rund 50 Grundstücke pro Quadratmeter kosten werden, stehe aber noch nicht fest.