Huntlosen Es wird der vierte Kreisel in der Gemeinde Großenkneten werden. Nach dem „Klassiker“ in Ahlhorn, dem inzwischen rund 20 Jahre alten Kreisel in Huntlosen und dem neuen in Großenkneten ist nun wieder Huntlosen an der Reihe. Im Infrastrukturausschuss der Gemeinde ist jetzt die Planung vorgestellt worden. Über den neuen Kreisel wird die verkehrliche Erschließung des neuen Feuerwehrhaus Huntlosen und des vorgesehenen Neubaugebietes südlich der Gemeindestraße „Wilhelmstraße“ erfolgen. Der Ausschuss stimmte dem vorgelegten Konzept einmütig zu. Die Kosten (ohne Bepflanzung) werden auf 735 000 Euro geschätzt, wobei mit einem Zuschuss des Landkreises gerechnet wird.

Kreisel vor Ortseinfahrt

Im Vortrag von Planer Wilhelm Grünefeld wurde deutlich, dass der vierte Kreisel Besonderheiten aufweisen wird. Es befindet sich im Bereich Ziegelhof/Brookweg in Huntlosen und damit erstmals außerhalb einer Ortsdurchfahrt in der Gemeinde. Eine Verlegung des Ortssteins haben die Fachbehörden nämlich abgelehnt, wie der Planer von den sehr umfangreichen Gesprächen berichtete. Der künftige Kreisel liegt zudem nur rund 400 Meter vom vorhandenen Kreisel Bahnhofstraße/Sannumer Straße/Ziegelhof entfernt. Der Altkreisel entspreche dabei nicht dem heutigen Regelwerk, so der Planer, womit die Verkehrsteilnehmer es im Verlauf der Straße Ziegelhof mit unterschiedlichen Bedingungen zu tun haben werden.

Die Fraktion Kommunale Alternative (KA) hatte im März 2017 den Antrag auf Bau eines Kreisverkehrs in Huntlosen im Bereich der Landesstraße 871/Ziegelhof, Höhe Brookweg, zur Erschließung des Neubaugebietes „Huntlosen – südlich Wilhelmstraße“ und des Feuerwehrhauses gestellt.

Auf offene Ohren gestoßen

Der Vorschlag stieß bei allen Fraktionen schnell auf offene Ohren und wurde aufgegriffen. Die Argumente der KA waren: mehr Verkehrssicherheit, bessere Anbindung des Feuerwehrhauses, des Neubaugebietes und des Brookwegs, die Verlegung der Bushaltestelle und Temporeduzierung am Ortseingang.

Der neue Kreisel wird so groß wie der Kreisel in Großenkneten werden. Es handele sich um einen 36-Meter-Platz, berichtete Grünefeld. Details des Ausbaus seien noch zu klären, die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist durch die L 871 mit im Boot. Für die KA regte Matthias Reinkober an, über die Möglichkeit nachzudenken, den Radverkehr in beiden Richtungen zuzulassen. Die Verwaltung sagte zu, mit der zuständigen Verkehrsbehörde beim Landkreis zu sprechen. Da der Landkreis aber zumeist nur in eine Richtung für Radfahrer anordne, seien die Chancen auf Umsetzung der KA-Idee an der Stelle fraglich.