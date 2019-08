Huntlosen „Unsere Teile sieht man nicht auf den ersten Blick“, sagt Torsten Hartwig. Der Diplom-Ökonom ist Geschäftsführer bei A+B Electronic in Huntlosen. Seit 25 Jahren bestückt der Systemlieferant für seine Kunden Leiterplatten – die grünen Platinen, die in Elektronikgeräten verbaut werden.

Teile des Huntloser Unternehmens fänden sich nicht nur in LED-Lichttechnik, sondern auch in Flugzeugen von Airbus, landwirtschaftlichen Maschinen und in der Medizintechnik, nennt Torsten Hartwig nur ein paar Beispiele. Auch die Technik für die Car-Sharing-Angebote von VW würden in Huntlosen entstehen.

Wer einmal einen Blick hinter die Mauern der Fertigungshallen von A+B Electronic werfen möchte, hat dazu am Donnerstag, 5. September, ab 14.30 Uhr die Möglichkeit. Dann lädt das Huntloser Unternehmen gemeinsam mit Gästeführerin Lenchen Schmitt zu einer Betriebsbesichtigung ein.

A+B Electronic Gegründet wurde A+B Electronic 1970 in Bremen. Umgezogen nach Huntlosen ist das Unternehmen 1994, zunächst nur mit der Fertigung. Verwaltung und Lager folgten aber wenig später, so Geschäftsführer Torsten Hartwig. Rund 160 Mitarbeiter arbeiten bei A+B Electronic – teilweise im Drei-Schicht-System, damit die Maschinen rund 24 Stunden im Einsatz sein können. Ausbildungen zum Industriekaufmann oder Elektroniker für Geräte und Systeme bietet das Unternehmen an, ebenso wie die Möglichkeit eines Dualen Studiums. www.aundb-electronic.de

Auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Gelände befinden sich neben einem Verwaltungstrakt zwei große Fertigungshallen. In diesen werden unter anderem an verschiedenen Maschinen und per Hand die Leiterplatten bestückt, kontrolliert und getestet. Vor einigen Jahren hat sich das Unternehmen zudem erweitert und die zweite Halle gebaut. Seitdem biete man auch für einige Produkte die Endmontage an, berichtet der Geschäftsführer. So entstehen auch kleine Messgeräte und ganze Schaltschränke für die Agrarindustrie.

Das Unternehmen ist im Wachstum: Für das Jahr 2019 werde ein Umsatz von 32 bis 33 Millionen Euro erwartet, berichtet Torsten Hartwig. 2018 seien es „nur“ 27 Millionen Euro gewesen. Zudem seien dieses Jahr bereits 15 neue Mitarbeiter eingestellt worden, sodass die Zahl auf 160 Arbeitnehmer angestiegen sei.

Rund 300 Kunden hat das Unternehmen. Etwa 75 Prozent würden aus dem Postleitzahlbereich 2 kommen. „Wir sind ein richtig norddeutsches Unternehmen“, sagt Hartwig. „Mit den meisten Kunden arbeiten wir seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten zusammen“, ergänzt er.

Mit der Betriebsbesichtigung wolle man sich nun der Öffentlichkeit präsentieren, denn obwohl man kein kleiner Betrieb sei, sei man dennoch recht unbekannt bei den Huntlosern.

• Anmeldungen für die Betriebsbesichtigung bei A+B Electronic, Am Sportplatz 12-14, in Huntlosen nimmt Gästeführerin Lenchen Schmitt unter Telefon 04 41/98 33 89 33 oder per Email an klstschmitt@t-online.de entgegen. Anmeldeschluss ist Montag, 2. September, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.