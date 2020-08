Ehemalige Rieselei Bei Husum: Stahlgerüst soll Baudenkmal werden

Husum /Wildeshausen Technische Baudenkmale gibt es nicht viele im Landkreis Oldenburg. Großenknetens Gemeindearchivar Dirk Faß hat nun beantragt, dass die ehemalige Rieselei im Huntetal nahe der Bauerschaft Husum aus dem Jahre 1890 als Baudenkmal anerkannt wird. Ein entsprechendes Schreiben hat er an die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises in Wildeshausen geschickt.

Besonderheit im Huntetal

Rieselwiesen sind eine Besonderheit im Huntetal zwischen Dötlingen und Bümmerstede, weiß Faß. Als Rieselwiesen oder Rieselei bezeichnet man Flächen, die früher künstlich bewässert wurden. Dafür erfolgten zwischen 1872 und 1881 erste Bauarbeiten. Die Hunte erhielt vier Stauschleusen. Das planmäßige Bewässern diente der höheren Bodenfeuchte und der schnelleren Erwärmung des Bodens. Vor allem aber waren die mit dem Wasser eingebrachten Schwebstoffe als Dünger wichtig für die Wiesen.

Es wurden vier Genossenschaften vorgesehen, die mit ihren Anlagen aufeinander abgestimmt werden mussten. Als erste der Genossenschaften wurde 1872 die II. (Huntloser) Ent- und Bewässerungsgenossenschaft gegründet.

Mit der Schleuse der II. Ent- und Bewässerungsgenossenschaft konnte die Hunte um circa drei Meter aufgestaut werden. Oberhalb dieser Schleuse zweigten auf jeder Seite zwei Hauptbewässungsgräben ab. „Zu einer dieser Bewässerungsgräben gehört das noch vorhandene Schleusengerüst“, erklärt Faß. Von dort floss das Wasser am Talrand entlang. Mit dem Wasser wurden die Wiesen im Huntetal mit Nährstoffen versorgt und in der kalten Jahreszeit auch der Boden erwärmt. „Durch diese Be- und Entwässerung der Grasflächen konnte der Ernteertrag schon lange vor der Erfindung des Kunstdüngers erheblich gesteigert werden“, so Faß. Die Gräben dieser Genossenschaft hatten eine Länge von etwa 61 Kilometern.

Nach 87 Jahren, am 1. November 1956, wurde die Huntloser Rieselei aufgelöst. Anfang 1957 begannen die Umbrucharbeiten im Huntetal. Zuleiter wurden zugeschoben und Eichenschotts entfernt.

Das Stauwerkgerüst sollte nach Ansicht von Faß als technisches Bauwerk unter Denkmalschutz gestellt und in das Rad- und Fußwanderwegenetz der Gemeinde Großenkneten aufgenommen werden. Um den weiteren Verfall zu stoppen, wäre jedoch eine Restaurierung notwendig. Ebenso müssten die Stahlträger mit einer Rostschutzfarbe versehen werden.

Denkmalbehörde prüft

Stefan Effenberger von der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oldenburg bestätigte den Antrag von Dirk Faß. Der Antrag werde an das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege in Oldenburg weitergeleitet. Sie entscheide darüber, ob das Bauwerk unter Denkmalschutz gestellt wird. Ein wichtiges Kriterium sei der bauliche Zustand der Anlage. Das werde bei einem Ortstermin geprüft. „Es muss sich auch nachvollziehen lassen, wofür die Anlage genutzt wurde“, erläutert Effenberger.