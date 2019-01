Immer Bald eineinhalb Jahre ist es her, dass im Gasthof Witte die Küchentüren geschlossen wurden – jetzt hat der Traditionsgasthof wieder eine Zukunft: Adrian und Laura Block haben die Immobilie, die zuletzt gerade mal ein halbes Jahr ein China-Restaurant beherbergte, von Hergen Carl Witte erworben und leben dort bereits mit ihren drei Söhnen.

Eigentlich war die Familie auf der Suche nach einem Wohnhaus und Praxisräumen, als es im Frühjahr 2018 durch einen Tipp auf den leerstehenden Gasthof in Immer aufmerksam wurde. „Das ist genau das, was ich immer gesucht habe“, sagt Adrian Block über den 1895 erbauten Gasthof.

Dass dieser stark in die Jahre gekommen ist – für die Blocks kein Problem. „Wir haben viel Erfahrung mit der Sanierung von alten Häusern“, sagt Block, der gebürtig aus Transsilvanien in Rumänien stammt und seit 1990 in Bremen und dem Umland lebt, zuletzt in Delmenhorst und Schierbrok. Die Familie hat laut Block schon zahlreiche alte Immobilien erworben, selbst saniert und anschließend vermietet. Er selbst sei von Haus aus Handwerker und auch seine Söhne würden auf der Baustelle mit anpacken, kündigt er an.

Als klassischer Gasthof wird das Haus in Immer allerdings nicht wieder eröffnen. „Von Gastronomie haben wir keine Ahnung“, winkt Block ab. Stattdessen will er den Saal und die früheren Gasträume für Feiern und Veranstaltungen vermieten – etwa für Familienfeiern, private Partys oder Konzerte. Zudem möchte der Hypnose-Praktiker in etwa vier Wochen seine Praxisräume von Delmenhorst nach Immer verlegen. Er könne sich auch gut vorstellen, die Bühne für Showhypnose zu nutzen, so Block.

Etwa drei bis vier Jahre kalkuliert der 50-Jährige für die Sanierung der gesamten Immobilie ein. Rund 300 Quadratmeter habe er im ersten Monat bereits modernisiert, berichtet er. Anfragen für die Nutzung von Saal und Nebenräumen verzeichnen die neuen Eigentümer jedoch schon jetzt reichlich, wie Block verrät. Auch die örtlichen Vereine heißt er herzlich willkommen, genau wie die GGV, die Jahrzehntelang den Auftakt der Faschingssession bei Witte feierte.

Die Familie will sich mit ihren Renovierungsarbeiten nun nach und nach durch das gesamte Gebäude bewegen und dabei auch einige Fremdenzimmer herrichten, die später an die Gäste der Feiern oder auch an Monteure vermietet werden könnten. Verändern wird sich nicht nur das Innere des betagten Gebäudes – auch die Fassade wird laut Block eine Frischzellenkur erhalten. „Sie wird gedämmt und mit rotem Klinker versehen. Das Dach wird zu einem Flachdach“, kündigt der neue Eigentümer an. Eines will er indes nicht verändern: Der etablierte Name „Gasthof Witte“ bleibe.