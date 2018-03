Frage: Herr Dr. Handke, haben Sie ein Lieblingsinsekt?

Handke: Kein Insekt, sondern eine Gruppe: die Laufkäfer. Die sind etwas im Verborgenen unterwegs, die muss man suchen. Aber sie sind ein guter Zeiger für Umweltbedingungen und Veränderungen sowie teilweise sehr angepasst an ihre Umgebung. Das fasziniert mich.

Frage: Das Insektensterben nimmt bedrohliche Ausmaße an. Aber Hand auf’s Herz: Ein paar Mücken und Krabbeltiere weniger tun doch niemandem weh, oder?

Handke: Alle Insekten haben eine Funktion. Sei es als Nahrung für Tiere. Aber Insekten, gerade auch die lästigen, erfüllen auch eine wichtige Funktion im Umweltschutz. Dadurch, dass sie Menschen von bestimmten Lebensräumen fernhalten, werden diese auch erhalten. Mücken in unseren Mooren sind so ein Beispiel oder die großen Nationalparks in Afrika, die auf Gebieten entstanden sind, die der Mensch wegen der Tsetsefliege meidet.

Frage: Plötzlich reden alle über das Insektensterben. Ist es so unerwartet passiert?

Handke: In vielen Medien bekommt man den Eindruck, ja. Aber tatsächlich lässt sich der Artenrückgang bei Insekten teilweise schon seit den 1960er Jahren belegen, als sich die Intensität der Bearbeitung von Ackerflächen geändert hat. Aber es gibt in Deutschland leider wenige Untersuchungen von staatlicher oder universitärer Seite zu diesem Thema.

Frage: Woran liegt das?

Mehr zum Thema Insekten Die Nordwest-Zeitung startet mit diesem Interview eine neue Themenreihe über Insektenschutz im eigenen Garten. Dr. Klaus Handke wird künftig immer mittwochs einen Artikel zu Ursachen und Maßnahmen veröffentlichen. Bereits heute Abend hält Dr. Klaus Handke einen Vortrag im Rathaus Ganderkesee, Mühlenstraße 2-4: „Das große Insektensterben – Fakten, Ursachen, Maßnahmen“. Der Eintritt ist frei, der Vortrag mit Diskussion beginnt um 19 Uhr. Organisiert wird er vom Fuhrenkamp-Schutzverein und der Gemeinde Ganderkesee.

Handke: Es gibt ein gewisses Desinteresse gegenüber dem Thema. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wissenschaftliche Förderung meist nur über drei Jahre gewährt wird. Das reicht natürlich nicht für Langzeitstudien.

Frage: Wo kommen die Erkenntnisse und Studien denn dann her?

Handke: Viel haben Hobbyforscher, unter denen es natürlich auch sehr gute Spezialisten gibt, in den vergangenen Jahren gesammelt.

Frage: Was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher?

Handke: Dann gibt es einen weiteren Rückgang an Arten und Einzelinsekten. Aufgrund immer effektiverer Maschinen in der Landwirtschaft, wegen der frühen und nahezu lückenlosen Mahd verlieren Insekten ihren Lebensraum bzw. können sich nicht vollständig entwickeln. Hinzu kommt, dass – nicht nur wegen der Landwirtschaft – zu viele Nährstoffe in Luft und Boden sind. Die Pflanzen wachsen dann zu schnell und dicht, das mögen Insekten nicht.

Frage: Dann müssten Insekten moderne, aufgeräumte Gärten ja lieben...

Handke: Nein. Da gibt es wiederum zu wenig Unordnung. Wenn Insekten keine Blühpflanzen, kein liegengebliebenes Laub, kein Totholz finden, dann können sie nicht überleben.

Frage: Was wird in der Gemeinde Ganderkesee schon für den Insektenschutz getan?

Handke: Gerade im öffentlichen Raum hat sich da in den vergangenen Jahren schon etwas positiv bewegt. So entkusselt der Fuhrenkamp-Schutzverein immer wieder Flächen, damit sie optimale Lebensräume für Insekten bieten. Wir bauen auch Insektenhotels und beraten. Am ,Runden Tisch Natur’ haben wir uns für Blumenwiesen in Gewerbegebieten und für Ackerrandstreifen eingesetzt und die spätere Mahd von Wegrändern. Da ist schon viel passiert.

Frage: Und in den privaten Gärten?

Handke: Da kann noch mehr passieren. Manche glauben, dass es reicht, sich ein Insektenhotel hinzustellen. Das bringt aber nichts, wenn die Insekten keine Blüten oder keinen Sand finden. Da hilft es aber schon, wenn man abwechslungsreiche Strukturen in seinem Garten hat und nicht immer alles picobello gemäht und aufgeräumt ist. Einheimische Pflanzen, etwas Laub unter der Hecke liegenlassen, das hilft schon.

Frage: Also kann jeder in seinem Garten etwas für mehr Insekten tun?

Handke: Auf jeden Fall, wirklich jeder kann etwas tun und das mit einfachen Mitteln!

Frage: Und was hat man als Gartenbesitzer davon?

Handke: Schöne Naturbeobachtungen, wenn man ein Auge für Insekten hat. Einen naturnäheren Lebensraum und damit verbunden natürlich auch: mehr Vögel.

Frage: Können auch Balkonbesitzer ohne Garten etwas für Insekten tun?

Handke: Selbst da gibt es Möglichkeiten, ja. Das muss man nur genau steuern. Bienenforscher haben schon mitten in der Stadt im vierten Stock Wildbienen ansiedeln können.

Frage: Zum Schluss: Ihr Appell an die Menschen in Ganderkesee?

Handke: Ich würde mich freuen, wenn die Menschen den Willen zeigen würden, sich zu informieren. Vieles läuft einfach aus Unwissenheit falsch, nicht aus böser Absicht. Wenn dann jeder noch etwas Natur in seinem und Nachbars Garten zulässt sowie später und weniger mäht, dann sind wir schon auf einem guten Weg.