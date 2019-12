Frage: Frau Baron, wie lautet Ihr Fazit nach dem historischen Markt?

DAniela Baron: Er wurde wie immer sehr gut angenommen. Es ist ja etwas ganz Besonderes vor so einer Kulisse. In der Kirchstraße hatten wir einige neue Aussteller dabei – dort ist einfach eine gute Lage. Die Besucher planen es zeitlich so ein, dass sie den historischen Markt immer mitnehmen.

Frage: Gab es Rückmeldungen von den Ausstellern des mittelalterlichen Marktes?

Baron: Ich habe gehört, dass

die Aussteller sehr zufrieden waren. Sie mögen es, dass Wildeshausen mit der Alexanderkirche eine natürliche Kulisse hat – das hat nicht jede Stadt. Wir haben das Mittelalter direkt vor der Tür.

Frage: Wie sehen die Planungen für 2020 aus?

Baron: Den historischen Weihnachtsmarkt behalten wir auf jeden Fall so bei. In der Planung haben wir aber einen „Indoor-Ausstellungsbereich“, weil viele danach fragen. Das historische Rathaus würde sich dafür gut anbieten. Einige Kunsthandwerker stellen Sachen aus, beispielsweise aus Papier, die drinnen besser ausgestellt werden können. Wir könnten uns vorstellen, das vielleicht am zweiten Weihnachtsmarkt-Wochenende zu machen, um nochmal gezielt Leute anzulocken.