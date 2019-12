Kirchhatten 20 Jahre lang hat Otto Boekhoff – immer im Monat Dezember – einen zusätzlichen Job übernommen. Die letzten zehn Tage vor dem Weihnachtsfest stand er in Kirchhatten auf dem großen Parkplatz an der Hauptstraße, dort wo früher auch sein Markt geöffnet hatte.

Mittlerweile teilen sich seit ein paar Jahren die VHS mit ihrer Wissenswerkstatt und die Jugendwerkstatt Lupo das Gebäude. Doch geblieben ist die schöne Gewohnheit, dass Boekhoff die Tannen an den Mann und die Frau brachte – bei Wind und Wetter. „Nordmanntannen aus der Region“, wie der erfahrene Verkäufer betont. „Die nadeln nicht so schnell.“ Einige tausend Stück hat er im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte wohl an die Kundschaft verkauft. Die Gespräche mit den Menschen habe er dabei immer besonders genossen, verrät er. „Man erfährt mehr, als beim Friseur.“

Bis zu diesem Jahr galt noch dieser Brauch, doch jetzt ist endgültig Schluss. Nicht weil Otto Boekhoff den Spaß verloren hätte, sondern weil bald kein Platz mehr für die Tannen da sein wird. Dort, wo jetzt noch Parkplatz ist, soll im kommenden Jahr ein Haus entstehen. Bauherr ist übrigens Boekhoff selbst.