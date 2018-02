Kirchhatten Um eine Entschädigung für in der Müllpresse gelandete Möbel streiten derzeit der Kirchhatter Andreas Friederichs und die Firma Heinemann & Bohmann (Rastede). Was ist passiert? Friederichs’ Nachbar beantragte im Januar das Abholen von Sperrmüll vom Grundstück Findlingsweg 9. Friederichs, der im Haus 9 A, etwas näher an der Straße gelegen, wohnt, stellte nach eigenen Angaben zur selben Zeit eine zweiteilige Ledercouchgarnitur, Sessel und einen Tisch in eine Parkbucht – auf seinem Grundstück. „Die sollte mein Sohn abholen“, erzählt er.

Am nächsten Tag kamen Mitarbeiter der Entsorgungsfirma, die im Auftrag des Kreises die Müllentsorgung übernommen hat, und schritten zur Tat. Mit dem Ergebnis, dass Friederichs Möbel komplett verschwunden waren, beim Nachbar nur ein Teil der sperrigen Sachen. „Die haben sich versehen und hatten dann nicht mehr genug Platz für alles auf dem Wagen“, ist Friederichs überzeugt. Da die Möbel längst in der Müllpresse gelandet sind, kommt eine Rückgabe nicht mehr in Frage. Von der Entsorgungsfirma, bei der der Kirchhatter selbst im Vorjahr für kurze Zeit beschäftigt war, erwartet er jetzt eine finanzielle Entschädigung für den Verlust: 300 Euro hält er für angemessen.

Geschäftsführer Ingo Helmers nimmt dagegen seine „guten Mitarbeiter“ in Schutz. Er bezweifelt stark, dass für seine Männer hätte ersichtlich sein müssen, was von den im Freien stehenden Dingen abgeholt werden sollte und was nicht. Im Gegenteil: Die Entsorgungsfirma, die im Auftrag mehrerer Landkreise arbeitet, habe die klare Anweisung, bei Sperrmüllterminen alles mitzunehmen, was zum vereinbarten Zeitpunkt dort stehe. Sonst entstände in kürzester Zeit Wildwuchs an den Straßen.

Dies bestätigt auch das Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft des Landkreises Oldenburg. Die Erfahrung zeige, dass bei Sperrmüllabholung regelmäßig mehr an die Straße gestellt oder von dritter Seite dazugestellt werde, als angemeldet, so Amtsleiter Dieter Hahn. Deshalb gebe es diese Anweisung. Im Streit um eine Entschädigung sieht er den Kreis außen vor, dies sei Sache der beiden Parteien.

Das Unternehmen Heinemann & Bohmann sieht sich nach Angaben ihres Geschäftsführers im Recht. Man habe dem ehemaligen Mitarbeiter zu verstehen gegeben, er könne ja den Rechtsweg einschlagen, so Helmers. Man sehe dem ganz gelassen entgegen. Andreas Friederichs kündigte gegenüber der NWZ an, genau dies jetzt zu tun. Er will jetzt Anzeige bei der Polizei erstatten.