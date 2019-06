Kirchhatten Die Einleitung des Bauleitplanverfahrens und die Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Busknotenpunktes – Rendezvousplatz in Kirchhatten hat der Bau- und Planungsausschuss einstimmig zum Beschluss empfohlen. In seiner Sitzung am Mittwoch, 19. Juni, gab es zehn Ja-Stimmen für einen entsprechenden Beschlussvorschlag.

So könnte der Busknotenpunkt am Ortseingang von Kirchhatten aussehen: diese Entwurfsplanung entwickelte Thalen Consult (Grafik: Pinzke)

Michael Reker vom beauftragten Büro „Thalen Consult“ aus Neuenburg stellte den aktuellen Planungsstand für den Busknotenpunkt vor. Darin seien die Ergebnisse aus der Bürgerversammlung vom 6. Mai eingeflossen und der Entwurfsplan daraufhin optimiert worden. Reker stellte daraufhin die überarbeitete Ausbauplanung vor: unter anderem seiein Punkte wie ein Bereich für Park & Ride, eine barrierefreie WC-Anlage, Ladesäulen für Elektroautos – mit der Möglichkeit zum Carsharing – bedacht worden.

Ebenfalls einstimmig zum Beschluss empfohlen hat der Bau- und Planungsausschuss am Mittwoch einen Planfeststellungsverzicht für den geplanten Ausbau der Schultredde in Sandkrug. Um dieses Bauvorhaben umsetzen zu können, müsse eine Bestätigung der Baureife vorgelegt werden – dafür ist ein Planfeststellungsverzicht notwendig. Die dazu nötigen Vorabstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde hatte es bereits gegeben.

Beide Themen werden dann wieder beim Verwaltungsausschuss am 29. August auf der Tagesordnung stehen. Dort wird auch der Planungsauftrag für das notwendige Bauleitplanverfahren vergeben – um so parallel die planerischen Voraussetzungen zu schaffen.