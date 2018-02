Kirchhatten Als erstes ist der 240 Meter lange Abschnitt zwischen der VR Bank und dem Kreisverkehr an der Reihe. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2021 dann 800 Meter neu gebaut werden (siehe Skizze). 1,2 Millionen Euro kosten allein der Neubau des sogenannten Werkstattplatzes und die Verbindung zum Kreisel. 860 000 Euro erhält die Gemeinde als Zuschuss vom Amt für regionale Landesentwicklung. Für die nächsten Abschnitte laufen noch die Planverfahren.

Mehr Sicherheit

Der unter aktiver Mitwirkung von Bürgern entwickelte Plan trennt Kirchhattens Durchfahrt auf in vier Plätze (Kreisel Dingsteder Straße, Werkstattplatz, Marktplatz, Rathaus) und drei Verbindungsstücke. Im Bereich der Plätze soll ein gefärbter Asphalt optische Signale an die Autofahrer senden. Zusätzliche Sicherheit bringen Fahrradschutzstreifen auf beiden Seiten der Straße. Den von vielen Bürgern gewünschten Zebrastreifen in Höhe des Marktplatzes stimmten die Behörden nur im Zusammenhang mit dem Bau eines zweiten Kreisels zu.

Kirchhattens Ortsdurchfahrt ist eine Landesstraße und dient als Umleitung für die Autobahnen in diesem Bereich. Deshalb musste ein Kompromiss zwischen den Verkehrsberuhigungswünschen der Menschen und den Anforderungen, die das Landesamt für Straßenbau und Verkehr an die Strecke stellt, gefunden werden. Schon an normalen Tagen fahren hier bis zu 8800 Kfz – 1000 pro Stunde zu Spitzenzeiten.

Contra Ein Dorf wird zerstückelt Ein Kreisel an sich ist eine gute Sache: Der Verkehr wird ausgebremst. Und es gibt keine Wartezeiten mit Motorenlärm und Gestank wie an einer Ampel. In Kirchhatten ist die Situation allerdings anders: Hier wird ein attraktives Dorf mit funktionierenden Strukturen in Handel und Gewerbe peu à peu zerstückelt. Vor dem liebenswerten Kirchhatter Marktplatz, der eigentlich eine idyllische Piazza nach italienischem Vorbild sein könnte, entsteht ein grauer Hatter „Place de la Concorde“. Aus Sicht der Gastronomie und des Dorfbäckers in der Dorfmitte vermutlich keine sonnigen Aussichten. Die mehrmonatige Umbauphase mit Sperrungen, Staus und Umleitung wird nicht allein die Nerven der Anlieger arg strapazieren. Es dürfte kaum wundern, wenn Gäste künftig um Kirchhatten einen Bogen machen. Den Autor erreichen Sie unter Idel @infoautor.de

Pro Warten auf den Erfolg Endlich, endlich geht es in Kirchhatten mit dem Umbau der Ortsdurchfahrt richtig los. Das ist auch dringend nötig. Seitdem der Kreisel vorm Ortsausgang in Richtung Wildeshausen steht, sind schon wieder mehr als drei Jahre vergangen. Kaum zu glauben, aber wahr: Erste Überlegungen, die Durchfahrt neu zu gestalten, standen schon 2002 auf der Tagesordnung. Das verrät ein Blick ins NWZ-Archiv. Nun also gibt es ihn. Einen Plan, den Bürger und Behörden akzeptieren und der mehr Sicherheit für Kinder, ältere Menschen, Radfahrer sowie mehr Lebensqualität für alle verspricht. Das jahrelange Warten der Kirchhatter hat ein Ende. Was sind im Vergleich dazu die paar Minuten, die die Pendler in den nächsten Jahren im Ort liegen lassen müssen? Nicht der Rede wert. Den Autor erreichen Sie unter Fademrecht@infoautor.de

Von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 20. April, wird die Schulstraße – direkt im Einmündungsbereich zur Wildeshauser Straße – voll gesperrt sein. Die Wildeshauser Straße wird vor der Hausnummer 6 (gegenüber dem Kiosk) halbseitig gesperrt. Den Verkehr steuert eine Ampel. Die Zufahrt zur Grundschule erfolgt über den Birkenwinkel und Sachsenweg.

Anlieger gelassen

Zumindest die Anlieger des Werkstattplatzes, die die NWZ am Donnerstag zu ihrer Meinung befragen konnte, sehen der mehrere Monate langen Bauphase gelassen entgegen. „Wer kommen will, kommt auch weiter zu uns“, ist Hilkea Knipper (Schuhhaus Knipper) überzeugt. Sie sei als eine der ersten für die neue Ortsdurchfahrt gewesen. „Es musste einfach was passieren.“ Hartmut Hollwedel (Rasenmäher, Räder, Werkstatt) ist erleichtert. Seit über zehn Jahren rede man über das Projekt, jetzt gehe es endlich los. „Erst muss es schlechter werden, damit es besser wird“, sagt er, angesprochen auf die kommende Baustellenzeit.

Apotheker Michael Stegmann hat dagegen zwiespältige Gefühle. Seit 16 Jahren hätten er und die Bürgerfrische schließlich für eine ganz andere Lösung gearbeitet. Vor allem den künftigen Kreisel am Marktplatz lehnt er vehement ab und bedauert die Haltung der Behörden, sonst keine Zebrastreifen zuzulassen. Den Werkstattplatz selbst sieht er positiver. „Unsere Ecke wird deutlich schöner.“ Unstrittig sei, dass die Sicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer im Ort steigen werde, so Stegmann.