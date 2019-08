Kirchhatten Wo steht denn eigentlich das Rathaus? Wer von Kirchhattens Ortsdurchfahrt vor dem Hinweisschild steht, sieht derzeit höchstens einen Hausgiebel. Drei große Linden versperren die Sicht. Drumherum luken Akazien aus dem dichten Kopfsteinpflaster hervor.

Mit den Zielen und Vorgaben der Dorferneuerung, die das Schaffen eines Platzcharakters und eine bessere Sichtbarkeit des Rathauses fordert, hat die Wirklichkeit wenig zu tun. In einem ersten Entwurf hatten die Planer vom Planungsbüro Sweco (Bremen) allerdings einen radikalen Schritt getan und fast alles Grün für den Umbau gestrichen. Das ist in der jetzt im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt vorgestellten, überarbeiteten Fassung ein Stück weit zurückgedreht worden. Sechs Bäume und auch die alten Hecken sollen erhalten bzw. neu angepflanzt werden.

Kleiner wird auf jeden Fall die Zahl der Parkplätze vorm Rathaus. Fünf weniger als bislang sind es. Sie weichen zugunsten einer größeren Aufenthaltsqualität für die Menschen. Bereits im Vorjahr sind als Ausgleich dafür im hinteren Bereich des Grundstücks 16 zusätzliche Parkplätze angelegt worden.

Die Arbeitsgemeinschaft Ortsdurchfahrt Kirchhatten steht den jetzt vorgestellten Plänen positiv gegenüber. „Die Anregungen aus unserem Kreis sind zum Großteil eingearbeitet worden“, sagt Sprecher Norbert Klüh. Die Arbeitsgemeinschaft habe erfolgreich darauf gedrungen, dass mehr grüne Elemente erhalten bleiben.

Auf einen Kompromiss läuft es auch in der Frage hinaus, was mit den alten Klinker- und Kopfsteinen passiert. Einerseits sieht der Umbau einen zeitgemäßen barrierefreien Zugang zum Rathaus vor, andererseits soll mehr als die Hälfte der alten, charakterstarken Steine erhalten bleiben – mit besser gefüllten Fugen, damit auch Menschen mit Gehbehinderungen sie problemlos überqueren können. „Es darf nicht sein, dass Menschen mit Handicap nur über Umwege das Rathaus erreichen“, brachte es Uta Wilms (SPD) in der Ausschusssitzung auf den Punkt.

Der neue Rathausplatz soll aber nicht nur Altes bewahren, sondern auch Neues anbieten. Zum Beispiel eine Fahrradreparaturstation, die, an Stahlseilen vor Diebstahl gesichert, Werkzeug und Luftpumpe vorhält. Außerdem eine E-Bike-Ladestation, in der Akkus eingeschlossen geladen werden können, damit die Eigentümer in der Zwischenzeit weitergehen und die Angebote des Ortes nutzen können. Auf der sogenannten Aktionsfläche, die für Veranstaltungen und als Aufenthaltsort für die Menschen gedacht ist, sollen künftig sogar Sitzbänke mit integrierten Lademöglichkeiten für Handys stehen. Den Strom dafür liefern Solarmodule. Einen Hotspot als Zugang ins Internet gibt es bereits im Rathaus.

Rund 700 000 Euro kostet nach Angaben des Ingenieurbüros Sweco (Bremen) der Umbau des Rathausplatzes, darin sind aber auch die Hauptstraße und die Einmündung des Osterkamps vor dem Rathaus enthalten. Die beiden letztgenannten Maßnahmen machen zwei Drittel der Gesamtsumme aus. Durch die stärkere Verwendung des alten Pflasters dürfte der Umbau in diesem Bereich sogar noch deutlich günstiger ausfallen, erwartet die Verwaltung.

Den Osterkamp wird die Gemeinde ansonsten nicht weiter anpacken, weil es sich hier um eine Ersterschließung handeln würde. Dadurch kämen laut Bürgermeister Christian Pundt auf nur drei Anlieger Kosten in fünfstelliger Höhe zu.