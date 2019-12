Kirchhatten „Fair-Trade-Town“ ist die Gemeinde Hatten schon seit Mai dieses Jahres. Drei Jahre zuvor hatte sich die Steuerungsgruppe Fairer Handel formiert und sich dafür eingesetzt, dass der Handel Stück für Stück gerechter betrieben wird – eben auch in der eigenen Gemeinde. Am Dienstagabend trafen sich die Mitglieder erneut zur Sitzung im Deutschen Hause in Kirchhatten.

„Es ging darum, Ideen zu sammeln, wie wir den Fair-Trade-Gedanken ausweiten können“, sagt Gruppenmitglied Ingrid Lietzmann im Nachgang des Treffens. Sie ergänzt: „Ob und inwieweit die Ideen umzusetzen sind, wird sich zeigen.“ Besonders gefreut habe sie, dass weitere Interessierte gekommen seien. „Der Titel ,Fair-Trade-Town’ ist uns wichtig“, macht Lietzmann klar, „doch die Aktivitäten sollen vor allem auch unter regionalen Aspekten angegangen werden.“ Hier eine Auswahl der Ideen:

• Mobiler Hühnerstall

„Eine Teilnehmerin berichtete von ihrem mobilen Hühnerstall, „die Vermarktung der Eier geschieht direkt ab Hof“, zählt Lietzmann einen Ansatzpunkt auf. Dies könne eventuell ausgedehnt werden, indem die Eier auch an die Verbraucher geliefert werden.

• Wochenmarkt

Regionales auf den Wochenmarkt – das macht Sinn. „Nach der Umgestaltung des Auvers-le-Hamon-Platzes könnte man versuchen, ehrenamtliche Verkäufer dafür zu finden“, erklärt Lietzmann.

• Dorfläden

In Sandhatten gibt es derzeit keine Einkaufsmöglichkeiten. „Da könnten wir uns einen Dorfladen, eventuell sogar mit Café, vorstellen. Ähnliches schwebt uns für Sandkrug in der Ortsmitte vor“, kommt Lietzmann ins Erzählen.

• Gemüse anbauen

Im Neubaugebiet am Mühlenweg wünscht sich die Steuerungsgruppe kleine Flächen, die an Familien verpachtet werden, um dort Gemüse anzubauen.

• In die Kindergärten

Schon bei den Kleinsten beginnen: „Es sollte in allen Kindergärten gesundes Frühstück angeboten werden“, fasst Lietzmann zusammen. Dabei werde Verpackung eingespart. Grundschulen und Kitas könnten Ausflüge auf Bauernhöfe unternehmen. „Letztlich geht es bei allen Aktionen um eine Veränderung des Bewusstseins, weg vom reinen Konsumieren, hin zur Wertschätzung der Erzeuger von Waren und Lebensmitteln“, bringt es Lietzmann auf den Punkt.

• Der nächste Termin der Steuerungsgruppe steht schon fest: Am Mittwoch, 5. Februar, kommen die Mitglieder ab 18 Uhr im Restaurant Meiners in Hatterwüsting zusammen. Eingeladen sind auch weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger.