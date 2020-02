Kirchhatten Zurzeit hat er noch zwei Jobs: Bodo Henke (54) pendelt zwischen Kirchhatten und Nordenham. In der nördlichen Wesermarsch leitet er bis zum 15. März die Niederlassung eines Baustoffhandels, parallel dazu arbeitet er bereits als neuer Geschäftsführer des Freizeitzentrums Hatten gemeinsam mit seinem Mitarbeiterteam daran, dass die neue Bade- und Campingsaison am Kreyenweg wieder ein voller Erfolg wird.

Der 54-Jährige, verheiratet, vier Kinder, wohnt in Neuhatten und kennt das 40 Jahre alte Freibad und den angrenzenden Campingplatz noch aus der eigenen Jugend. „Ich bin ein Teamplayer“, beschreibt er sich selbst. Das sagt er nicht nur so, sondern hat es bereits bewiesen. Seit 2015 ist er im Arbeitskreis Weihnachtsmarkt Kirchhatten tätig, ihm und einigen freiwilligen Helfern sind die schönen Holzhütten zu verdanken, die in Kirchhatten und Sandkrug bei den Weihnachtsmärkten für das passende Ambiente sorgen.

2019 ein Krisenjahr

Blick zurück: Beim Neujahrsempfang der Gemeinde in 2019 trifft Henke auf seinen früheren Arbeitgeber Dierk Garms. Der langjährige Pächter des Freizeitzentrums, auf der Suche nach einem Jüngeren, der ihn nach 23 Jahren Verantwortung entlastet, macht ein interessantes Angebot. Im gleichen Sommer sind sich die beiden Männer einig, Bodo Henke wird von Garms als Geschäftsführer der Garms Freizeit GbR eingestellt.

Da ahnen beide Männer noch nicht, dass Garms aus persönlichen Gründen schneller als geplant die Verantwortung abgeben muss. Als Berater steht er Bodo Henke aber weiterhin zur Verfügung, was dieser ausdrücklich begrüßt. Im Gemeinderat gibt es vereinzelt Kritik daran, dass die Gemeinde eine neue Gesellschaft schaffen muss. Am Ende stimmen dann aber doch alle Fraktionen dafür, dass die Hatten Freizeit GmbH gegründet wird. Im Haushaltplan für das laufende Jahr 2020 sind 352 300 Euro Euro (200 200 Euro für Freibad/Campingplatz und 152 100 Euro fürs Hallenbad) vorgesehen. Außerdem 150 000 Euro für Investitionen.

Investitionen der letzten fünf Jahre 2016: Filtersanierung für 43 000 Euro 2017: Umkleidekabinen für 39 819,90 Euro; Chlorgasanlage für 15 920 Euro 2018: Sommerhaus für 25 000 Euro; Sanierung Duschgebäude und Instandsetzung des Kinderbeckens für 110 000 Euro 2019: Sanierung Duschgebäude 100 000 Euro 2020: Sanierung Duschgebäude 22 082 Euro

Bodo Henke hat sich als Geschäftsführer einiges vorgenommen. Die im Vorjahr aus Personalmangel deutlich reduzierten Öffnungszeiten sollen in 2020 wieder auf das alte Niveau gehoben werden. Neben einem langfristigen Investitionsplan arbeitet der neue Geschäftsführer mit seinem Team außerdem kleinere Reparaturen ab. Das Umstellen der Kasse auf neue Vorschriften und das Überholen der Außenduschen stehen ebenfalls auf der Agenda, bevor die neue Badesaison beginnt.

Mit in den Zuständigkeitsbereich der neuen GmbH fällt auch der Betrieb des Sandkruger Hallenbades. Verständlich, dass deshalb parallel die Suche nach neuen Mitarbeitern vorangetrieben wird. Fachangestellte für Bäderbetriebe sind allerdings rar gesät und schwer zu bekommen.

Weit über Hatten bekannt

Auch der Campingplatz, der dank treuer Dauergäste das ganze Jahr über läuft, soll nicht aus dem Fokus geraten und weiter an Attraktivität gewinnen. Dazu gehören auch solche Liebenswürdigkeiten wie ein Brötchenservice, der im vorigen Krisenjahr ausfallen musste. Das Freizeitzentrum am Kreyenweg, mit seinem großen Einzugsbereich, der bis in die Stadt Oldenburg und weit in die angrenzenden Gemeinden reicht, ist wieder auf dem richtigen Weg, so viel scheint jetzt schon klar.



Mehr Infos zum Hatter Freibad und Campingplatz unter www.fzz-hatten.de