Kirchhatten /Hatterwüsting Sechs Meter pro Minute. Auf den ersten Blick ist das nicht besonders schnell. Selbst ein schlendernder Fußgänger ist etwa zehnmal flotter. Der Straßenfertiger, der sich am Freitag auf der voll gesperrten Hatter Landstraße mit seinem ganz eigenen Tempo in Richtung Kirchhatten vorarbeitet, lässt allerdings auf 6,5 Meter Breite eine komplett neue Straßenoberfläche hinter sich.

Wie ein fein abgestimmtes Uhrwerk laufen die Arbeiten. 15 Sattelzüge pendeln permanent zwischen dem Mischwerk in Kampe (Friesoythe) und der Baustelle bei Kirchhatten hin und her. Sie schaffen das auf etwa 180 Grad erhitzte Asphaltgemisch heran. Eine besondere Thermoisolierung der Wagen sorgt dafür, dass der schwarze Brei nicht frühzeitig erkaltet und zu hart wird. Zusätzlich dient ein Versorgungsfahrzeug, das direkt vor dem Straßenfertiger rollt, als Puffer, falls sich mal die Ankunft eines Lkw verspätet.

Hinter den breiten Maschinen sind sechs vergleichsweise schlanke und wendige Walzen dafür zuständig, den frischen Asphalt weiter zu verdichten und kleine Unebenheiten zu beseitigen.

40 Jahre ist es etwa her, dass der 4,5 Kilometer lange Abschnitt der Landesstraße 872 – eine Straße ohne Schwerlastbeschränkung – eine neue Asphaltdeckschicht bekommen hat. Seit Anfang Mai sind Arbeiter der Straßenmeisterei Oldenburg im Auftrag der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nun dafür im Einsatz. Vom Wulfsweg, der aber zugänglich bleibt, bis zur Sandkruger Straße reicht die Vollsperrung.

Zuerst frästen Maschinen den alten, mürbe gewordenen Asphalt ab, dann wurde die Straße mit einer fünf Zentimeter dicken Tragschicht stabilisiert. Seit Donnerstag kommt darauf die neue, zwei Zentimeter dicke Deckschicht. Die härtet innerhalb weniger Stunden aus, dennoch bleibt die Landesstraße noch bis Ende Mai in diesem Bereich voll gesperrt. „Wir brauchen die verbleibenden Tage für kleinteilige Arbeiten“, wirbt Christoph Alterbaum, Leiter der Straßenmeisterei, um Verständnis. So sind die Bushaltestellen noch nicht asphaltiert worden. Gleiches gilt für die Zufahrten der Landwirte auf ihre Flächen. Nicht zu vergessen die weißen Fahrbahnmarkierungen.

Beim Blick über die Absperrung fällt allerdings noch etwas ganz anderes auf. Der parallel zur Landstraße verlaufende Radweg wirkt deutlich breiter als zuvor. „Das ist richtig“, bestätigt Alterbaum die Beobachtung. Um etwa 50 Zentimeter habe er an Breite zugelegt – auf jetzt 2,5 Meter. „Fahrradfreundlicher“ nennt der Leiter der Straßenmeisterei das Ergebnis. Wenn man wolle, dass die Menschen verstärkt mit Zweirädern mobil seien, müssten dafür auch die Verkehrsweg attraktiv genug werden. Finanziert wird die etwa 750 000 Euro teure Sanierung der Landesstraße und des Radwegs aus einem Sonderprogramm, das die Landesregierung 2018 beschlossen hatte. Für zwei weitere Projekte in 2019 gibt es ebenfalls bereits grünes Licht:

• Die Dingsteder Straße (L888) wird zwischen Kreisverkehr und Ortsausgang Kirchhatten unter Vollsperrung in den Sommerferien erneuert. Die 600 Meter lange Strecke bekommt auch eine neue Entwässerungsrinne.

• Die Dorfstraße in Altmoorhausen (L871) erhält während der Herbstferien eine neue Fahrbahn (1,5 km).