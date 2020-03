Kirchhatter Freizeitzentrum: Neue Technik und neue Tickets fürs Freibad

Kirchhatten Noch ist das Kirchhatter Freibad geschlossen, und das als Schutz der Kacheln in den beiden Schwimmbecken belassene Wasser schimmert mangels Chlorbeigabe dunkelgrün. Doch die Zielvorgaben der neuen Hatten Freizeit GmbH für die kommende Badesaison sind eindeutig. Hier eine Übersicht der Änderungen:

Sind bauliche Veränderungen geplant ?

Ja, sogar einige. Der überdachte Eingangsbereich wirkt durch sein metallenes Drehkreuz und die dunkle Überdachung nicht sonderlich einladend. Dieses Manko soll nach Angaben des neuen Geschäftsführers Bodo Henke durch das Einlassen mehrerer Lichtkuppeln in die Decke verbessert werden. Die Kasse wandert von der linken auf die rechte Seite. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass künftig mehr Platz für die Umkleiden zur Verfügung steht.

Verschwinden werden auf jeden Fall die alten Münzapparate für die Duschen. Die Zeiten, da Badegäste vorsorglich etliche Zehn-Cent-Münzen horten oder eintauschen mussten, sind damit endgültig vorbei. Moderne Duschtaster sollen als Ersatz dafür sorgen, dass der Energie- und Wasserverbrauch in verträglichem Rahmen bleibt. Die alte Wärmetechnik wird gegen neue ausgewechselt.

Gibt es weitere Neuerungen nächste Saison ?

Die Hatten Freizeit GmbH will außerdem für einen schmerzlich vermissten Kioskbetrieb sorgen. Warmes Essen gibt es ansonsten wie in den Vorjahren im benachbarten „Opatija“.

Gearbeitet wird derzeit noch an einem neuen Logo – „mit Wiedererkennungseffekt“, wie der Geschäftsführer anlässlich einer Führung den Hatter Ratsmitgliedern versprochen hat. Das wird sich dann auch an einem neuen Hinweisschild an der Sandkruger Straße wiederfinden.

Das Angebot für passionierte Schwimmer soll attraktiver werden. Konkret ist an das Einführen einer 100er-Karte gedacht. Bislang gab es lediglich 10er-Karten zu kaufen. Die 100er-Karten sollen sogar ganz offiziell übertragbar sein und von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden, verspricht der neue Badbetreiber.

Was bleibt beim alten oder ist bereits erledigt ?

Positiv: das vertraute Preisniveau bleibt in der neuen Saison stabil. Kinder (0 bis 3 Jahre) 0,50 Euro; Kinder (4 bis 15 Jahre) 2,50 Euro, Erwachsene 3,50 Euro (alles Einzelpreise, zusätzlich gibt es Sonderangebote). Die im Vorjahr aus Gründen der Personalknappheit deutlich eingeschränkten Öffnungszeiten sollen wieder verlängert werden (morgens ab 6 Uhr Frühschwimmen). Die Hatten Freizeit GmbH sucht derzeit zusätzliche Mitarbeiter als Verstärkung für das etablierte Team.

Auf dem Campingplatz ist bereits in den Vorjahren einiges investiert worden. Die Sanitärhäuser für Damen und Herren sind neuwertig, das gilt auch für die 2018 aufgestellten Tipis und das behindertengerechte Sommerhaus.

In den vergangenen Jahren sind folgende Investitionen mit Geldern der Gemeinde vorgenommen worden:

• 2016: Filtersanierung 43 000 Euro

• 2017: Umkleidekabinen 39 819 Euro; Chlorgasanlage 15 920 Euro

• 2018: Sommerhaus 25 000 Euro; Sanierung Duschgebäude und Instandsetzung Kinderbecken 110 000 Euro

• 2019: Sanierung Duschgebäude 100 000 Euro

• 2020: Sanierung Duschgebäude 22 082 Euro.

Wie läuft die Diskussion in der Politik ?

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt hat sich nach einem Ortstermin über die weitere Entwicklung Gedanken gemacht. Bernhard Collin und André Klümpen (CDU) übergaben der Verwaltung einen umfassenden Fragenkatalog, der u.a. auf Haushalts- und Stellenplan sowie Wahl der Gesellschaftsform abzielt. Ein Großteil sei bereits in Sitzungen beantwortet worden, so Bürgermeister Christian Pundt. Der Rest gehe per Protokoll an den Finanzausschuss.

Andreas Richter (FHL) erinnerte daran, dass das vor 40 Jahren gebaute Bad eine Anlage mit Bestandsschutz sei. Größere Veränderungen könnten deshalb durch dann greifende Auflagen zu erheblichen Verteuerungen führen. Zu prüfen sei langfristig auch, was zu tun sei, wenn in zehn Jahren möglicherweise das Beheizen des Wassers durch eine Biogasanlage wegfalle.