Kirchhatten Die „Initiative gegen eine Massentierhaltung in Sandkrug“ hat zu Beginn der Ratssitzung am Donnerstagabend einen Karton mit 3401 Unterstützerunterschriften an Bürgermeister Christian Pundt übergeben. Sprecher Rainer Burchardt äußerte dabei die Erwartung, dass dieses starke Signal des Bürgerwillens bei späteren Entscheidungen des Hatter Gemeinderates berücksichtigt werde.

Schwerer als der zwei Kilo wiegende Karton sollen die vielen Unterschriften von Bürgern aus der Gemeinde Hatten wiegen. Zwei Drittel (2144) stammen von Menschen, die in der Gemeinde gemeldet sind. Den größten Teil davon stellen erwartungsgemäß die Sandkruger (1141). Berücksichtige man, dass in dem Ort etwa 4000 Menschen lebten und ziehe alle Unter-14-Jährigen ab, hätte etwa ein Drittel aller Einwohner sich gegen den Bau eines Legehennen-Stalles an der Bümmersteder Straße ausgesprochen, rechnete Burchardt vor.

Erwartet hatte die Initiative, die Listen in acht Geschäften und Märkten, drei Kiosken, vier Arztpraxen, drei Gaststätten und einer Apotheke ausgelegt hatte, nach eigenen Angaben etwa 500 Unterschriften. Umso mehr zeigten die Vertreter sich jetzt von der großen Resonanz überrascht. Den Fakt, dass ein Drittel der Unterschriften aus der Stadt Oldenburg kommen, interpretiert die Initiative als Beleg, wie groß die Anziehungskraft Hattens mit seiner guten Luft und seinen Erholungswerten besitzt. Diese gelte es auch in Zukunft zu erhalten.

Bürgermeister Christian Pundt sprach von „einem zwei Kilo schweren Argument, mit dem man sich auseinandersetzen muss.“ Er fände Bürgerbeteiligung gut und den Dialog auf Augenhöhe klasse.