Kirchhatten Auf dem mühsamen Weg, doch noch eine möglichst einvernehmliche Lösung für die Verkehrssituation am Marktplatz zu finden, hat der Bau- und Planungsausschuss vom Verkehrsplaner Lothar Zacharias (Hannover) am Dienstagabend eine Stärken-Schwächen-Analyse der denkbaren Alternativen vorgestellt bekommen. So viel vorweg – unter dem Sicherheitsaspekt sieht der Experte nichts Besseres als den Bau eines Kreisverkehrs.

• Die Ausgangslage

Dem Ist-Zustand am Marktplatz, wo die Sandhatter Straße auf die dort zu einer Kurve ansetzenden Hauptstraße trifft, gibt der Verkehrsplaner immerhin die Schulnote drei, also ein befriedigend. „Sie haben hier keinen Unfallschwerpunkt“, erinnerte er seine Zuhörer.

• Gefühlte Sicherheit

Die Einschränkung des Tages schob der Hannoveraner gleich hinterher: Er als Vater dreier Töchter hätte auch Bauchschmerzen, müssten seine Kinder diese Stelle auf dem Weg zur Schule passieren. Die Querungsmöglichkeit für Fußgänger über die Landesstraßen seien „schlecht“.

Bürgermeister Christian Pundt hakte hier ein und zitierte aus einer der Verwaltung vorliegenden Befragung der Kirchhatter. Demnach fühlt sich eine große Mehrheit der Fuß- und Radfahrer latent unsicher. 86 Prozent der befragten älteren Menschen schätzen die Ortsdurchfahrt als „gefährlich“ oder sogar „sehr gefährlich“ ein; bei Kindern liegt die Quote sogar bei 92 Prozent. Zu diesem Ergebnis kam schon 2015 eine Befragung der Kirchhatter durch Dr. Karl Martin Born und Mitarbeitern des Instituts für Strukturforschung und Planung in agrarischen Intensivgebieten (Vechta).

• Statistische Sicherheit

Die Kreiselgegner werden es nicht gerne hören, aber daran lässt Verkehrsplaner Zacharias keinen Zweifel: Es sei statistisch belegt, dass Kreisverkehre eine „deutliche Verbesserung der Sicherheit“ brächten.

• Die Alternativen

Im Auftrag der Gemeinde hat er auch verschiedene Ampellösungen auf ihre Praxistauglichkeit untersucht. Eine einfache Ampel zwischen Marktplatz und Deutschem Haus hätte wie eine Mittelinsel den Nachteil, dass das Queren der Sandhatter Straße und der Hauptstraße nördlich des Marktplatzes unverändert schlecht bleibt. Linksabbieger in die Sandhatter Straße hätten außerdem längere Wartezeiten als heute, weil sich bei Rot der Verkehr zu größeren Pulks zusammenschließe.

Denkbar sei auch, für jede Fahrtrichtung eine Ampel zu installieren, sogar mit einer eigenen Grünphase für die Ausfahrt vom Marktplatz. Die Nachteile wären laut Zacharias aber erheblich: Deutlich längere Rückstaus des Verkehrs und im Falle einer zusätzlichen Linksabbiegespur auch ein nicht zu unterschätzender Platzbedarf. Wegen der gleichzeitigen Grünphasen für Fußgänger und abbiegende Pkw gebe es nur eine „trügerische Sicherheit“.

• Späte Erkenntnisse

„Mir fehlt eine gleichwertige Alternative zum Kreisel“, so Bürgermeister Christian Pundt am Ende des Vortrags.

„Der Ursprungsgedanke, Shared Space für eine ganze Ortsdurchfahrt, war falsch. Heute geht man von 300 bis 500 Meter Maximallänge aus.“ (Planer Jens Wiesemann, Sweco).

Falls tatsächlich ein Omnibusbahnhof an der Munderloher Straße gebaut wird, brächte das auch eine Entlastung für den Marktplatz als Um- und Zustiegsort für den ÖPNV. Statt sechs Bussen würde nur noch einer am Markt halten. Möglicherweise ja für den ein oder anderen ein Argument dafür, alles beim Alten zu belassen. Sicher ist: Die Beratungen in den Ratsfraktionen gehen weiter.