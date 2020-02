Kirchhatten /Oldenburg Mit der Verleihung des Goldenen Meisterbriefes hat die Bäcker-Innung Oldenburger Land das ehrenamtliche Wirken von Matthias Dannemann – Kirchhattens Dorfbäcker – geehrt. Der Kirchhatter stand von 2003 bis Ende 2018 Obermeister der früheren Bäcker-Innung Oldenburg vor.

In seinem ehrenamtlichen Engagement habe sich Dannemann stets durch ein hohes Maß an Fach- und Sozialkompetenz ausgezeichnet und bei den Kollegen eine Wertschätzung erarbeitet. Innungsobermeister Stephan Siemens und Geschäftsführer Holger Ukena schlossen sich diesen Glückwünschen des Handwerkskammerpräsidenten Eckhard Stein an. Anlass war der Neujahrsempfang der Bäcker-Innung im Fürstensaal, die damit eine langjährige Tradition fortsetzen. Nicht ohne Stolz verwies Obermeister Stephan Siemens (Wilhelmshaven) darauf, dass dies der 67. Neujahrsempfang in Fortführung der Oldenburger Innungstradition sei.

Vortragsgast war der „Bäcker des Jahres 2019“ Josef Hinkel (Düsseldorf), der in der Branche als „Brotkönig“ tituliert wird. Hinkel ging auf lange Teigführungen, alte Rezepte und damit einhergehende Produktvorzüge ein, die eine Rückbesinnung auf „alte Werte“ mit sich bringen. Der Verbraucher wüsste dies sehr zu schätzen. Der Redner betonte, dies schließe innovative und neue Produkte nicht aus.

Dietmar Balk, Landesinnungsmeister, kritisierte die Bonpflicht und zunehmende Dokumentationspflichten. Die Entwicklung sei für den Mittelstand und die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt höchst gefährlich.