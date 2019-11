Kirchhatten Der nächste Meilenstein beim Umbau der Kirchhatter Ortsdurchfahrt ist erreicht. Das Verbindungsstück zwischen Marktplatz und Rathaus wurde am Mittwoch offiziell eingeweiht. Zehn Jahre sind seit dem Startschuss des Projektes vergangen – und es ist noch lange nicht Schluss: Gemessen an den noch offenen Abschnitten – Rathaus, Marktplatz, zentraler Busbahnhof – eher Halbzeit.

Bürgermeister Christian Pundt hob zwei Personen besonders hervor: Die Kirchhatterinnen Edda und Ellen Eylers. Mutter und Tochter allein sei es zu verdanken, dass die Ortsdurchfahrt überhaupt hätte neu gebaut werden können, so der Verwaltungschef. Nur weil sie sich bereit erklärten, Fläche von ihrem Grundstück an der Hauptstraße 18 abzutreten, sei die Planung überhaupt möglich gewesen. „Wir wollten den Fortschritt in Kirchhatten nicht aufhalten“, erwiderte Ellen Eylers auf das Kompliment. Es ist nicht das erste Mal, dass die Landwirtsfamilie Teile ihres Eigentums zugunsten der Allgemeinheit abgibt. Bereits 1968 war dies für die Ortsdurchfahrt geschehen.

Neuer Zuschuss sicher

Abgesehen davon sind natürlich die finanziellen Aspekte bei einem Bauprojekt dieser Größenordnung von Bedeutung. Norbert Wencker, Chef des Dezernats „Strukturförderung ländlicher Raum“ des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL), brachte einen neuen Zuwendungsbescheid über 453 946 Euro mit. Das Geld fließt in den als Nächstes folgenden Neubau des Rathausplatzes und des davor liegenden Bürgersteigs (kalkulierte Gesamtkosten 720 550 Euro). Der Anteil des Landes an dem jetzt fertiggestellten Verbindungsstück beträgt 270 400 Euro. Der Neubau der Ortsdurchfahrt sei „Kernprojekt der Dorferneuerung“, betonte Wencker.

Sebastian Mannl, Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, bewertet das bislang Erreichte in Kirchhatten als sehr gutes Ergebnis. Die Position der Behörde sei genau definiert, aber man sei „lernfähig“ und habe in den Beratungen mit dem Arbeitskreis Ortsdurchfahrt im Rahmen des gesetzlich Möglichen ein sehr gutes Ergebnis erzielt. In dem Sinne solle es weitergehen.

Die Vertreter des Arbeitskreises – Frans Haverkort, Norbert Klüh und Gerriet Suhrkamp – erinnerten an „intensive Gespräche“ mit den Behörden und viel Energie kostende Zusammenkünfte. „Es lief nicht alles glatt, aber wir hatten stets das Ziel vor Augen und Respekt vor dem anderen. Man hat Verständnis entwickelt“, so Klüh.

Chance für die Bürger

Vonseiten des Rates gab es für das bürgerliche Engagement Lob. Alle Fraktionsvertreter bewerteten das Erreichte sehr positiv. Derzeit läuft die Ausschreibungsphase für den Rathausplatz, aber auch Privatleute können noch von der Dorferneuerung profitieren. Bis 2023 sind Anträge beim ArL möglich. Es besteht die Chance auf Zuschüsse in Höhe von 30 Prozent der Gesamtkosten.

Die Arbeiten am Werkstattplatz liegen schon wieder Monate zurück. In dieser Woche ist aber noch „Nischenkunst“ hinzugekommen. Rainer Meyer, Hartmut Hollwedel und Norbert Klüh haben aus alten Zahnrädern und Werkzeug, das bereits Vater und Großvater Hollwedels in ihrer Kfz-Werkstatt bzw. Schmiede genutzt haben, eine Skulptur geschweißt. Der große Stein, der die Konstruktion trägt, ist bei den Tiefbauarbeiten aus dem Boden geholt worden – alles zusammen ein schwerwiegendes Stück Kirchhatter Geschichte, das zur Aufenthaltsqualität beitragen soll.

Am Rundgang entlang der Ortsdurchfahrt nahmen u. a. teil: Sebastian Mannl und Silke Baehr (Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr), Norbert Wencker und Patricia Bonney (Amt für regionale Landesentwicklung), Stefanie Siefken-Hahn (Landkreis), Planer Jens Wiesemann (Sweco), Arnd Würdemann (Tiefbau Würdemann), der Arbeitskreis Ortsdurchfahrt sowie einige Ratsmitglieder.