Kirchhatten Gute Nachricht für Autofahrer: Im Laufe des nächsten Freitags, 26. Juli, wird die Vollsperrung auf der Hauptstraße zwischen Rathaus und Marktplatz plangemäß aufgehoben. Das teilt das Straßenverkehrsamt in Wildeshausen mit. Sieben Wochen hat diese Phase gedauert. So ganz sind die Bauarbeiten aber noch nicht vorbei. Die verbliebenen Aufgaben erledigt die Tiefbaufirma Würdemann (Hude), während der Verkehr zwischen Immenweg und Dorfbäcker halbseitig vorbeigeführt wird.

Das ändert sich noch:

• Die Bushaltestelle Kirchhatten/Rathaus wird nach dem Aufheben der Vollsperrung wieder bedient.

• Die mobile Fußgängerampel in Höhe des Dorfbäckers wird verlegt, und zwar in den Bereich Osterkamp/Tankstelle gegenüber dem Rathaus. Das hängt mit der weiter bestehenden Umleitung für Fußgänger und Radfahrer zusammen. Sie verläuft künftig so: Bernhard-Havighorst-Weg, Feldweg, Am Grund, Auf dem Späthen, Verbindungsweg zum Rathaus, – und neu – über Osterkamp, Am Ansgaribusch bis zum Verbindungsweg zur Grundschule. Das ist nötig, weil der westliche Gehweg der Hauptstraße wegen Pflasterarbeiten weiter gesperrt bleiben muss.

• Der Osterkamp wird für einige Zeit zur Einbahnstraße, die nur in Richtung Friedhofsweg befahren werden darf.

• Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Sandhatten auf der Sandhatter Straße zum Marktplatz fahren, dürfen für gewisse Zeit dort nur rechts abbiegen. Damit sollen längere Rückstaus vermieden werden. Wer in Richtung Oldenburg unterwegs ist, soll – so die Empfehlung – zum Kreisel fahren und dort wenden.