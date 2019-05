Kirchhatten Liegt da etwa eine hauchdünne Schneeschicht auf der Wildeshauser Straße in Kirchhatten? So wirkt zumindest der Bereich des Werkstattplatzes am Donnerstagvormittag. Tatsächlich hat hier die Tiefbaufirma Würdemann damit begonnen, ein Asphalt-Stein-Gemisch für die erste Fahrspur aufzutragen.

Geduld ist gefragt. Noch lässt sich nur erahnen, wie die Straße aussehen wird. Bis zu drei Monate, so die Fachleute aus dem Bauamt der Gemeinde, kann es dauern, bis durch Witterungseinflüsse und Abrieb der Autoreifen sich ein optisch stabiler Zustand eingestellt hat.

Die Idee, den sogenannten Werkstattplatz einzufärben, ist schon mehrere Jahre alt. So war im Januar 2016 auf einer Arbeitskreissitzung von einem Wechsel von Asphaltgrau zu Ockertönen die Rede, der den Autofahrern signalisieren solle, dass es hier besonders langsam und aufmerksam zu fahren gilt. Das Einfärben des Asphalts hätte allerdings einen großen Nachteil, gibt Bürgermeister Christian Pundt zu Bedenken. Nach den ersten Reparaturen hätte man entweder einen unschönen Flickenteppich oder einen sehr hohen Erhaltungsaufwand. „Mit der jetzt in der Testphase befindlichen Variante sparen wir allein beim ersten Aufbringen schon 56 000 Euro.“

Für Erhalt und Instandsetzung der Ortsdurchfahrt ist nach ihrer Fertigstellung die Straßenmeisterei der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zuständig. Neben den geringen Folgekosten nennt der Leiter der Straßenmeisterei, Christoph Alterbaum, einen weiteren Vorteil der Alternativlösung. Der ursprünglich angedachte ockerfarbene Asphalt hätte mit Sicherheit schon vor den ersten Reparaturen deutlich gelitten. Schleifspuren und Reifenabrieb würden der Oberfläche schnell zusetzen.

Vorbilder für die jetzt gewählte Methode gibt es nach seinen Angaben unter anderem in der Gemeinde Rastede und zwar im Bereich der Oldenburger Straße (Ortsdurchfahrt). Er und seine Mitarbeiter achten darauf, dass das Feingranulat mit großer Gleichmäßigkeit aufgetragen wird und die Fahrbahndecke mit den vorhandenen Pflastersteinen eine Einheit bildet.

Die Deckschicht enthält kleine helle Natursteine, sogenanntes Labradorit, das in Norwegen abgebaut wird. Die Tiefbaufirma Würdemann bringt zuerst diese Deckschicht auf, danach wird alles mit hellem Feingranulat (Lysith) abgestreut und gewalzt. Im Laufe der nächsten Monate schwächen sich die dunklen Anteile des Bitumen ab und die hellen Punkte gewinnen weiter an Strahlkraft.

Dieser Helligkeitsunterschied soll den Autofahrern dann signalisieren: Achtung, hier beginnt ein besonders sensibler Bereich. Wer gerne im Norden der Republik Urlaub macht, der dürfte so etwas bereits gesehen haben. Besonders verbreitet ist die Methode in Schleswig-Holstein, weil sie auch ein Aufheizen und Aufweichen des Asphalts erschweren soll.