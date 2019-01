Kirchhatten Wie Kirchhatten in Zukunft aussehen wird, hängt nicht nur von den zurzeit laufenden Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt ab. Im Bau- und Planungsausschuss wird an diesem Dienstag ab 17.30 Uhr in öffentlicher Sitzung im Rathaus weiter über den Bau eines Omnibusbahnhofes beraten. Die Verwaltung hat in ihrem Beschlussvorschlag einen Entwurf des Planungsbüros Thalen Consult als weitere Planungsgrundlage benannt, der unter anderem einen Kreisverkehr am nördlichen Ortseingang vorsieht.

Die Verbindung zwischen den beiden Landesstraßen, d. h. die neue Anbindung an die Hauptstraße (L 872) würde demnach durch einen nicht überfahrbaren Kreisel hergestellt. Die Busspuren und Stellplätze liegen an der südlichen Grenze des Areals. Dem Kreisel vorgelagert wäre ein von der Munderloher Straße (L 871) ausgehender „Bypass“.

Busse benötigen großzügige Fahrkurven beim Rangieren. Die dazwischenliegende Freifläche zwischen ZOB und Landesstraße nutzen die Planer in ihrem Entwurf unter anderem als Stellfläche für umweltfreundliche Park+Ride-Angebote.

Der Bau- und Planungsausschuss hatte sich bereits Anfang September 2018 einstimmig dafür ausgesprochen, das weitere Verfahren (Förderantrag, Absprache mit den wichtigsten Trägern öffentlicher Belange und Bürgerbeteiligung) voranzutreiben. Die Kosten (ohne die vorgelagerte Planungsarbeit) werden mit etwa 1,6 Millionen Euro beziffert. Die benötigten Flächen hat sich die Gemeinde bereits gesichert.

Der Marktplatz soll auch nach dem Bau eines Omnibusbahnhofes als Haltestelle für Busse erhalten bleiben. Verbunden mit dem Bau eines Verbindungsstückes zwischen Hauptstraße und Munderloher Straße ist die Erwartung, dass die aktuell knifflige Verkehrssituation im Einmündungsbereich der beiden Straßen (bei der Tankstelle) entschärft wird.

Sowohl die Bürger als auch Träger öffentlicher Belange werden im weiteren Verfahren Gelegenheit bekommen, Einwände und Anregungen abzugeben.