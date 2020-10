Problemfall Einzelhandel: Warnung vor dem „Donut-Effekt“ in Hatten

Kirchhatten Das ehemalige Blütenwerk neben dem Rathaus, die Fahrschule am Marktplatz oder auch das Raumausstatterfachgeschäft an der Hauptstraße: Drei Beispiele für ein und das selbe Phänomen – der ursprüngliche Betreiber zieht sich aus dem Geschäft zurück. Wie es dann weitergeht, ist auch eine Frage der Wirtschaftsförderung in der Gemeinde Hatten. Dies hat eine Bilanz der Verwaltung am Donnerstagabend im Finanz- und Wirtschaftsausschuss deutlich gemacht.

„Hatten-Gutschein“ hilft

Nicht in jedem Fall gelingt eine adäquate Nachnutzung nach einer Geschäftsaufgabe. Positives Beispiel ist der „Zaubergarten“, der nahtlos an das „Blütenwerk“ anknüpft und dafür sorgt, dass an dem zentralen Standort Kirchhattens ein Floristikgeschäft bestehen bleibt. Wirtschaftsförderer Stefan Schelenz verweist auf den gut genutzten „Hatten-Gutschein“, mit dem erfolgreich Kaufkraft in der Gemeinde gebunden werde. Er erinnerte allerdings auch an andere Fälle. Die Tendenz gehe dahin, dass Einzelhandel aufgegeben wird und an seiner Stelle Wohnraum entsteht.

Durch diese Entwicklung droht Hattens zweitgrößtem Ort ein schleichender Attraktivitäts- und Kaufkraftverlust. Vor dieser Entwicklung warnt CDU-Ratsherr Wolfgang Martens. „Wenn man sich die Altersstruktur der Geschäftsinhaber anschaut, kann einem Angst und Bange werden“, so der Kirchhatter, der selber Kaufmann und Ladenbesitzer ist. Er hofft auf Synergieeffekte durch einen Drogeriemarkt und einen starken Edeka-Markt, dessen Angebote allerdings keine Konkurrenz im Ort schaffen dürften.

Bürgermeister Christian Pundt sieht die Zeit für innovative Ideen gekommen. Beispiel Co-Working-Space: Durch einen Antrag im Zuge der Dorferneuerung sollen so Büroräume in Kirchhatten entstehen, die flexibel von Interessenten angemietet werden können. Leerstand würde so zukunftsorientiert genutzt und ein „Donut-Effekt“ – immer stärkere Geschäfte am Rand und ein ausblutender Ortskern – verhindert. „Eine tolle Sache, nur Homeoffice ist noch besser“, meint Johannes große Beilage (Grüne) dazu.

Internet als Chance

Seiner Meinung dürfte aber für den kleinen Einzelhandel auch die Erkenntnis wichtig sein, dass das Internet nicht nur großen Konzernen wie Amazon, sondern auch für den örtlichen Handel ein wirtschaftliches Standbein sein kann. Sechs bis acht Prozent an Kaufkraft gehen der Gemeinde außerdem durch einen fehlenden Drogeriemarkt – egal, ob in Kirchhatten oder Sandkrug – verloren. Zu diesem Ergebnis ist bereits vor zwei Jahren eine Untersuchung der CIMA gekommen, die sich mit der Stadt- und Regionalentwicklung in Deutschland befasst.

Die Kunden führen zum nächsten Drogeriemarkt nach Oldenburg oder Wildeshausen Dort würden dann auch die restlichen Dinge des täglichen Bedarfs gekauft. Wenn in absehbarer Zeit auch in Wardenburg solch ein Markt, wie geplant, öffnet, dürfte sich das Problem für die Gemeinde Hatten noch verschärfen.