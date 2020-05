Straßenbau: Radfahrer sollen besser zu sehen sein

Kirchhatten Das Auto lässt Manfred Wehkamp (69), wann immer es geht, stehen. Der Kirchhatter fährt am liebsten Rad und das schon seit vielen Jahren. Er hat Buch geführt: Von 1987 bis 2010 waren es 250 000 Kilometer, die er als Berufspendler zwischen seinem Wohnort und dem Arbeitsplatz in der Stadt Oldenburg – so umweltfreundlich und gut für die eigene Gesundheit – zurückgelegt hat.

Auch jetzt im Ruhestand setzt Wehkamp vor allem aufs Fahrrad als Transportmittel. „Da sieht man viel mehr von der Gegend“, nennt er eine weitere Motivation. Am eigenen Leib hat er aber auch erlebt, dass es schwächere Verkehrsteilnehmer nicht immer leicht haben. Zweimal ist er seit 1987 als Radfahrer angefahren worden. „Nur“, wie er im Gespräch betont. Er habe es sich angewöhnt, vorausschauend zu fahren. Im Zweifelsfall agiere er lieber etwas vorsichtig.

Alltagserfahrungen

Klar, dass nach so langer Zeit so manche knifflige Stelle dem Radfahrer bekannt sind. Zwei Beispiele nennt er im Gespräch: den verschwenkten Radweg an der Einmündung des Wöschenwegs in die Sandkruger Straße und die Ecke Mühlenweg/Hatter Landstraße. In beiden Fällen würden viele Autofahrer viel zu spät bremsen und den Radweg überfahren. „Wenn da jemand flott mit seinem E-Bike ankommt, ist ein Zusammenstoß kaum zu vermeiden“, sagt er. Da muss es doch eine bessere Lösung geben, ist er überzeugt.

Kurzer Sprung in die Vergangenheit: Im Oktober 2019 meldet sich der Kirchhatter beim Ordnungsamt im Hatter Rathaus und erzählt Mitarbeiterin Tanja Stapel von seinen Beobachtungen. Die Gemeinde ist bei Kreisstraßen und deren Radwegen zwar nicht zuständig, sie verspricht allerdings, die Straßenverkehrsbehörde in Wildeshausen zu informieren.

Und tatsächlich erhält Manfred Wehkamp schnell eine Rückmeldung von Heike Lüring, aus der Kreisverwaltung. „Wir kümmern uns drum“, habe sinngemäß dringestanden, erzählt der Kirchhatter. Dann passierte einige Monate lang: nichts. Ende April meldet sich Manfred Wehkamp bei der NWZ-Redaktion und lädt zu einem Ortstermin ein, gerne mit dem Fahrrad. Gemeinsam schauen sich er und der Redakteur die beiden Knackpunkte an. Manfred Wehkamp zeigt dabei, warum nach seinen Erfahrungen das Überqueren des Wöschenwegs verbesserungswürdig ist.

Dauerhaft im Sichtfeld

Dann nach dem 1. Mai die Überraschung: Bauarbeiter beginnen den alten Radweg nach vorne an die Kreisstraße zu verlegen. Christoph Alterbaum, Leiter der Straßenmeisterei in Oldenburg, die die Maßnahme im Auftrag der Straßenverkehrsbehörde umsetzt, erklärt warum. Die Idee der weiter von den Straßen versetzten Übergänge für Radfahrer sei, dass dort die zurückzulegende Strecke kürzer ist. Mittlerweile habe sich gezeigt, dass es häufig besser sei, eine längere Querung für die schwächeren Verkehrsteilnehmer in Kauf zu nehmen, „wenn sie dafür dauerhaft im Sichtfeld der Autofahrer bleiben.“

Und was sagt Manfred Wehkamp? Der setzt sich jetzt umso lieber aufs Rad, um von Kirchhatten in Richtung Sandkrug zu radeln. „Das ist eine große Verbesserung“, ist er überzeugt. Er wird sicher auch demnächst wieder zur Ecke Mühlenweg/Hatter Landstraße fahren: Denn da haben jetzt ebenfalls die Umbauarbeiten am Radweg begonnen.