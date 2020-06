Umwelt: Aus Regenbecken soll Blühwiese werden

Kirchhatten Kleingeschredderte Baumstämme, herausgerissene Sträucher: Dieses Bild löste vor einigen Wochen einige Kritik in Kirchhatten aus. Im Auftrag des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) hatte eine Landschaftsbaufirma gründlich im und um das Regenrückhaltebecken an der Straße Auf dem Späthen aufgeräumt.

Kürzlich gab es in der Sache nun ein Treffen von Anliegern, Vertretern der Gemeinde, des Heimat- und Bürgervereins sowie des OOWV am „Tatort“.

Beliebter Spazierweg

Jahrelang ist das Regenrückhaltebecken vor allem eines gewesen: trocken und leer. Kein Wunder, dass seine ursprüngliche technische Funktion immer mehr in den Hintergrund rückte. Das Areal mit den Fußwegen aus feinem Kies wird von den Kirchhattern gerne als Spazierweg genutzt. Für viele Bewohner der nahen Pflegeheime ist es die einzige Stelle, um sich in der Natur zu bewegen.

Während des Ortstermins passieren Hundehalter mit ihren Vierbeinern die Stelle. Der Heimat- und Bürgerverein hat nach eigener Aussage deshalb auch Sitzbänke auf eigene Kosten aufgestellt. „Sechs bis sieben im gesamten Gebiet“, wie Vorstandsmitglied Stephan Möller erzählt. Er war auch von mehreren Anliegern auf das Abholzen angesprochen worden. „Es hat eine ganze Menge Irritationen deswegen gegeben“, sagt er.

Auch die Gemeindeverwaltung war vom Zeitpunkt und Umfang der Maßnahme kalt erwischt worden. Bürgermeister Christian Pundt hatte eine umfangreiche Stellungnahme beim OOWV daraufhin angefordert – die NWZ berichtete.

Technisches Bauwerk

Stefan Fauerbach, Regionalleiter des OOWV für die Landkreise Oldenburg und Diepholz, hört sich den Frust der Kirchhatter vor Ort ruhig an. „Für uns ist das Regenrückhaltebecken in erster Linie ein technisches Bauwerk“, stellt er erst einmal klar. Und er erklärt seinen Zuhörern, warum sich der Dornröschenschlaf des Gebietes in Zukunft gründlich ändern dürfte. Nach dem Ausbau der Ortsdurchfahrt wird künftig das ganze Regenwasser über den erneuerten Kanal unterirdisch zur Straße Auf dem Späthen weitergeleitet. Endgültig versickern soll es in sogenannten Rigolenboxen, die ursprünglich in Nähe des Feuerwehrgeländes eingebaut werden sollten. Dabei handelt es sich um hohle Quader, die mit Kies verfüllt werden.

„Wir haben versucht, so viel Volumen wie möglich unter dem Schotterparkplatz des Rathauses zu platzieren“, betont Fauerbach. Dennoch komme man nicht umhin, auch das alte Regenrückhaltebecken zu nutzen. Sonst reiche die Kapazität bei den zunehmenden Starkregenereignissen einfach nicht aus. Nach Angaben des OOWV-Regionalleiters ist derzeit unklar, ob es nach Abschluss der Arbeiten überhaupt so etwas wie eine Mulde noch geben werde. Möglicherweise werde die gesamte Höhe für die Boxen, in denen das Wasser versickere, benötigt. Tiefwurzelnde Gehölze werden definitiv nicht über der Versickerungsfläche angelegt werden können. Dafür reiche die Bodendicke über den Boxen definitiv nicht aus, so Fauerbach.

Doch das Treffen mit den Anliegern zeigt auch, dass sich die Erwartungen von Bürgern, Gemeinde und OOWV unter einen Hut bringen lassen. Eine Blühwiese und vor allem wieder etwas Gebüsch am Rande der Spazierwege – mehr erwarten die Kirchhatter gar nicht. Kein Problem signalisiert der OOWV-Vertreter.

Der Zeitplan

Nach der öffentlichen Ausschreibung der Arbeiten soll im Sommer die Umsetzung des Projektes beginnen. Sind die Rigolen erst im Boden deponiert, können im Herbst dann die Anpflanzungen vorgenommen werden. An diesem Punkt können und möchten sich die Kirchhatter selbst miteinbringen. „Wir haben Samenmischungen für eine Blühwiese, die für diese Fläche ideal wären“, sagt Bezirksvorsteher Norbert Klüh. Es handele sich um Mischungen, die zum Aussäen im Herbst geeignet seien. „Bienenwiese“ heißt eine, die u.a. 40 mehrjährige Arten enthält: von der Bienenweide über Borretsch und Natternkopf bis zu Bartnelken. Ein Insektenhotel wäre deshalb die ideale Ergänzung, da ist man sich einig.

An Kosten beteiligen

Auf die Bedeutung neuer Anpflanzungen in dem Bereich weist Stephan Möller (Heimatverein) hin. „Es wäre schade, wenn der ganze Bereich zum Hundeklo verkommt.“ Der OOWV werde sich auch an den Kosten für Anpflanzungen beteiligen, verspricht Fauerbach. Und er betont, dass aus seiner Sicht der Verband der Gemeinde und den Bürgern mehr entgegenkomme als an anderen Stellen. Er verweist auf das Gewerbegebiet in Sandkrug. Normalerweise würden Regenrückhaltebecken wie dort eingezäunt und für die Öffentlichkeit gesperrt. „Das wollen wir in Kirchhatten ausdrücklich nicht. Dennoch bleibt das Regenrückhaltebecken für uns natürlich in erster Linie ein technisches Bauwerk.“

Der Eindruck nach dem Treffen: Die Emotionen haben sich mittlerweile etwas gelegt. Mit der jetzt besprochenen Lösung scheinen alle Seiten gut leben zu können.