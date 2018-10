Kirchhatten Autofahrer, die regelmäßig durch den Ort Kirchhatten fahren, werden sich am Montag möglicherweise die Augen reiben. In Höhe des Hauses Nr. 6 auf der Wildeshauser Straße, wo bereits vor Wochen die Bauarbeiten am Werkstattplatz begonnen haben, wird erneut die Fahrbahn aufgestemmt.

Das allerdings plangemäß: Die Oldenburger Tiefbaufirma Schröder und Sohn hat den Auftrag, die neue Hauptwasserleitung unter der Wildeshauser Straße in der Zeit von Montag, 15. Oktober, bis Mittwoch, 17. Oktober, anzuschließen. Da diese etliche Meter unter der Oberfläche liegt, müssen dafür aus Stabilitätsgründen sogar Spundwände mit einem Bagger gesetzt werden.

Die Baustelle zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und der Zahnarztpraxis wird eine Länge von neun Meter haben und auf der rechten Spur der Ortsdurchfahrt liegen. Wegen der Nähe zu der ersten Baustelle, die sich in Höhe der Rittrumer Straße befindet, wird nach Angaben der Verkehrsbehörde in Wildeshausen auf eine weitere Baustellenampel verzichtet. Während der Hauptzeiten des Berufsverkehrs, so das Versprechen der Behörde, solle auf eine halbspurige Sperrung verzichtet werden. Alle Verkehrsteilnehmer werden um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Der Gehweg auf der Baustellenseite wird während der drei Tage gesperrt sein. Eine ausgeschilderte Umleitung führt über den Verbindungsweg, Feldweg und die Rittrumer Straße.