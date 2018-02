VR Bank stellt ihr System um

Kirchhatten Wegen einer Umstellung des IT-Systems stehen die Selbstbedienungsgeräte (Geldautomaten, Überweisungsterminals, Kontoauszugsdrucker etc.) der VR Bank Oldenburg Land West von diesem Freitag, 23. Februar, ab 12 Uhr bis zum Samstag, 24. Februar, etwa 18 Uhr, nicht zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Volksbanken im Landkreis Oldenburg quasi auf Null heruntergefahren.Hintergrund ist der Zusammenschluss der Rechenzentralen aller deutschen Volks- und Raiffeisenbanken zur neuen Fiducia & GAD IT AG.

Die Bank rät ihren Kunden, wer wisse, dass er am Wochenende Bargeld braucht, sollte sich im Vorfeld ausreichend damit versorgen. Kreditkarten können wie gewohnt eingesetzt werden. Das bargeldlose Zahlen mit der Girokarte wird hingegen auf maximal 500 Euro am Freitag und 500 Euro am Sonnabend beschränkt sein. In dieser Summe sind auch Barverfügungen an fremden Automaten enthalten, betont die Genossenschaftsbank. Nach der technischen Umstellung bleiben sämtliche Kundendaten wie Daueraufträge, Terminüberweisungen etc. bestehen.

An diesem Freitag, 23. Februar, schließen die Filialen der VR Bank in der Gemeinde Hatten bereits um 12 Uhr und bleiben nachmittags geschlossen.