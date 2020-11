380-kv-Leitung: Bagger beginnen mit Ausgrabungen

Klein Henstedt In Klein Henstedt beginnen nun die Vorbereitungen für die Baumaßnahme der Erdkabelabschnitte der neuen Höchstspannungsleitung von Ganderkesee nach St. Hülfe. Zunächst steht die archäologische Prospektion an, also das Erkunden des Bereichs mit Blick auf archäologische Relikte. Das teilte der zuständige Netzbetreiber Tennet mit.

Nachdem in den meisten Freileitungsabschnitten bereits gebaut wird, geht es jetzt auch unter der Erde mit den bauvorbereitenden Maßnahmen für den Erdkabelabschnitt zwischen Havekost und Klein Henstedt weiter.

Bei der Prospektion hebt ein Bagger Gräben aus, bis auf die Tiefe in der archäologische Artefakte vermutet werden. Um eine ebene Oberfläche zu erhalten, ist der Bagger mit einer ungezähnten Schaufel bestückt, heißt es in einer Mitteilung von Tennet.

Konkret werden zwischen Havekost und Klein Henstedt zwei Suchschachtungen vorgenommen. Diese werden jeweils über den zukünftigen Kabelgräben durchgeführt. Archäologisch relevante Verdachtsstellen werden markiert und nach Abschluss der Baggerarbeiten in der Tiefe untersucht. Falls sich der Verdacht erhärtet, beginnt die eigentliche Ausgrabung im Rahmen des für den Bau notwendigen Bodeneingriffs.

Tennet führt die Prospektion nicht selbst durch, sondern wird dabei von einem archäologischen Fachbüro unterstützt. Mit Abschluss der archäologischen Prospektion folgen weitere bauvorbereitende Maßnahmen. So werden die Kabeltrasse und Baufelder eingemessen und abgesteckt und Baustraßen eingerichtet. Ab dem ersten Quartal 2021 ist die Öffnung des Kabelgrabens geplant.

61 Kilometer lang ist die Trasse insgesamt. In der Gemeinde Prinzhöfte läuft die Leistung überwiegend über der Erde und wird über frei stehende Masten geführt.