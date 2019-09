Klein Köhren /Landkreis Die Energie der Sonne für die Stromerzeugung und Warmwasseraufbereitung nutzen: Damit werde ein effektiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet, ist sich Cord Remke aus Klein Köhren sicher. Er hat bereits vor rund 38 Jahren auf erneuerbare Energieträger gesetzt und vor fast 20 Jahren die erste Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach seiner Immobilie in dem kleinen Ort bei Harpstedt installiert. Remke kann andere Hausbesitzer nur dazu motivieren, ebenfalls darüber nachzudenken. Wenn Deutschland die in Paris gesteckten Klimaziele bis 2050 erreichen will, müsse sich allein in Niedersachsen die Zahl installierter PV-Anlagen vervierfachen, sagt er.

3780 Anlagen im Kreis

Auch im Landkreis Oldenburg sei noch Luft nach oben, meint Manuela Schöne, Klimaschutzmanagerin beim Landkreis. Bei rund 40 000 Ein- bis Zweifamilienhäusern im gesamten Kreis gebe es lediglich 3780 PV-Anlagen. Mit der Solar-Check-Aktion „Passt die Sonne auf Ihr Dach?“ will der Landkreis in Zusammenarbeit mit sechs Energieberatern der Verbraucherzentrale Hausbesitzer bei Neuinstallationen unterstützen. Bei einem Hausbesuch werden sowohl die Möglichkeiten für die solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung (Solarwärme oder -therme) als auch für die Stromerzeugung (Photovoltaik) untersucht. „Die Beratung ist 100 Prozent unabhängig.“ Kein Installateur oder Hersteller stehe im Hintergrund, betont Lars Möller, einer der Energieberater.

Für den Solarcheck können sich Interessierte noch bis zum 30. September anmelden. Die Beratung kostet 30 Euro. Anmeldungen sind in den Rathäusern der Gemeinden möglich oder im Kreishaus bei Manuela Schöne unter Telefon 0 44 31/8 55 59 oder per Email an manuela.schoene@oldenburg-kreis.de.

Vortrag über Solar-Strom

Passend zum Solar-Check des Landkreises lädt die Harpstedter-Energie-Agentur (HEA) zum Vortrags- und Diskussionsabend „Strom vom eigenen Dach – lohnt sich das?“ ein. Beginn der Veranstaltung ist am Dienstag, 17. September, um 19.30 Uhr im Charisma, Lange Straße 10, in Harpstedt.

An dem Abend wird Lars Möller einen „Überblick zur Photovoltaik im Eigenheimbereich“ geben und Alexander Apke von der Volksbank Wildeshauser Geest über die „Finanzierung von Photovoltaikanlagen“ referieren. Darüber hinaus wird Ronald Koch von der Firma „Bluesky Energy über einen „umweltfreundlichen Stromspeicher auf Salzwasserbasis“ aus Österreich berichten.