Kleinenkneten /Düngstrup Mais, Raps, Weizen und Gerste gehören mit zu den Hauptanbauprodukten hiesiger Landwirte. Dass sie auch Alternativen ausprobieren, konnte am Mittwochabend bei der Feldrundfahrt der Ortslandvolkverbände Wildeshausen und Dötlingen beobachtet werden. Andreas Debbeler und Niklas Behrens bauen auf 20 Hektar in Düngstrup Fenchel an. „Es ist ein Versuch“, sagte Debbeler, der seit vier Jahren auch Spinat anbaut. Im Herbst soll erstmals Fenchel geerntet werden. Die Körner seien für die Arzneimittel- und Teeproduktion bestimmt.

Es geht darum, auch Nischen in der Landwirtschaft zu besetzen, meinte Wildeshausens Ortslandvolkvorsitzender Franz-Josef Dasenbrock, der zu Beginn der Feldrundfahrt auf dem Hof Middelbeck in Kleinenkneten gut 60 Teilnehmer begrüßt hatte.

Mit von der Partie war auch Pflanzenexperte Dr. Josef Kuhlmann von der Landwirtschaftskammer. Er erläuterte während der Rundfahrt an den jeweiligen Haltestationen die Situation der Feldfrüchte. „Die Trockenheit ist wie im Vorjahr ein großes Problem“, meinte Kuhlmann. Der Mai habe sich von seiner kalten und trockenen Seite gezeigt, der April sei ebenfalls zu trocken gewesen. „Es fehlt enorm Wasser“, sagte der Pflanzenexperte. Gerade bei Sonderkulturen wie Salat funktioniere der Anbau ohne Beregnung kaum. Für Getreide hingegen lohne sich keine Beregnungsanlage, das sei viel zu teuer. Auf leichten sandigen Böden zeichne sich bei Getreide bereits jetzt ein Ertragseinbruch ab. „Wir können nur noch hoffen, dass die Mais- und Kartoffelbestände, die nicht beregnet werden, noch ausreichend Regen bekommen“, so Kuhlmann. Er hat keinen Zweifel: „Der Klimawandel ist zu spüren.“

Durch das kühle und trockene Wetter in diesem Frühjahr hätten die Landwirte andererseits mit weniger Pilzkrankheiten zu kämpfen. Somit habe weniger Chemie eingesetzt werden müssen. Bei der Kartoffel sei die Krautfäule noch nicht präsent. Beim Getreide sei im Moment ein starker Befall von Schadinsekten wie Blattläusen und Getreidehähnchen zu beobachten. „Hier müssen die Landwirte beim Chemieeinsatz aufpassen, dass der Nützlingsschutz gewahrt wird“, erklärte Kuhlmann. Zu den Nützlingen zählten Marienkäfer, Schlupfwespen und Florfliegen. „Die Landwirte sind für den Naturhaushalt verantwortlich“, betonte er, wohl wissend um den Zwiespalt zwischen Aufwand und Ertrag.

Die Feldrundfahrt der beiden Ortslandvolkverbände endete wieder auf dem Hof von Heiner Middelbeck. Dort stellte er seine neue Anlage vor, die Steine und Kartoffeln trennt und gleichzeitig die Kartoffeln wäscht.